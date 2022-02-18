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Головні новини четверга і ночі: обстріл дитячого садка, розвіддані США про Росію

П'ятниця, 18 лютого 2022, 07:00
Головні новини четверга і ночі: обстріл дитячого садка, розвіддані США про Росію
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА НПУ НА ЛУГАНЩИНІ

Окупанти поцілили в дитсадок у Станиці Луганській; розвіддані США свідчать, що Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — актуальні новини 17 лютого.

Про обстріл дитсадка

У місті Станиця Луганська один із ворожих снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.

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Кремлівські пропагандисти оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл  – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили Збройні сили.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка  був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

Про Росію

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомили американські чиновники у WP, оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб замаскувати свої справжні наміри – розвіддані свідчать, що РФ може під чужим прапором здійснити хімічну атаку.

Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім використає трупи, щоб створити враження, що українці отруїли газом і вбили мирних жителів. Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Про інші важливі новини

17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню -  один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що наразі повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації, якими хочуть змусити Україну відстрілюватися.

Росія вислала заступника посла США в Москві Барта Гормана попри те, що він мав діючу візу. У посольстві США вважають видворення дипломата кроком до ескалації та зазначили, що цей крок не залишиться без відповіді. 

У разі надзвичайної ситуації весь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану – зокрема метро перевозитиме пасажирів і слугуватиме укриттям.

Бізнесмен Олександр Ярославський заявляє, що справу про смертельну ДТП у Харківській області фабрикують проти нього, і запевняє, що готовий брати участь у слідчих діях – але не повідомляє, коли буде в Україні.

Українська правда
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