Головні новини четверга і ночі: обстріл дитячого садка, розвіддані США про Росію

Окупанти поцілили в дитсадок у Станиці Луганській; розвіддані США свідчать, що Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — актуальні новини 17 лютого.

Про обстріл дитсадка

У місті Станиця Луганська один із ворожих снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.

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Кремлівські пропагандисти оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили Збройні сили.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

Про Росію

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Як повідомили американські чиновники у WP, оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб замаскувати свої справжні наміри – розвіддані свідчать, що РФ може під чужим прапором здійснити хімічну атаку.

Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім використає трупи, щоб створити враження, що українці отруїли газом і вбили мирних жителів. Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Про інші важливі новини

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