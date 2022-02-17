Ярославський заявляє, що у справі про смертельну ДТП підтасовують факти

Бізнесмен Олександр Ярославський заявляє, що справу про смертельну ДТП у Харківській області фабрикують проти нього, і запевняє, що готовий брати участь у слідчих діях – але не повідомляє, коли буде в Україні.

Джерело: заява Олександра Ярославського, яку оприлюднила його бізнес-група DCH

Пряма мова: "Манера проведення слідчих дій, у яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу у найгірших традиціях "політичної доцільності".

Деталі: Ярославський дивується, "як у справі, яку взяли під особистий контроль голова МВС та генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази", та "про яку об'єктивність може йтися, коли викрадаються та підкидаються докази?".

Його обурює, що під час розслідування "звичайної справи" про ДТП намагаються "дестабілізувати" його приватне життя та робочі процеси.

"Де це бачено, щоб обставини ДТП з'ясовували, чинячи тиск на бізнес? Яку законність мені можуть гарантувати пан міністр і пані генеральний прокурор, якщо на сьогодні вже є упереджене ставлення та подвійні стандарти правозастосування?", – запитує бізнесмен.

Пряма мова Ярославського: "Таке відчуття, що замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість та ЗМІ, приховати свої недоліки в роботі та переключити увагу з реальних проблем поточного дня на штучно пошиту на коліні так звану резонансну справу". Не вийде (...)

Моя юридична команда з першого дня активно займається виявленням справжніх обставин.

Щойно дозволить графік, я готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікації та політизації справи".

Деталі: Ярославський не повідомляє, коли повернеться до України та зможе зустрітися зі слідчими.

При цьому він закликав співробітників DСH, уболівальників "Металіста" на Харківщині, в Україні та світі, а також усіх харків'ян "зберігати спокій".

Ярославський також заявив, що він – "не олігарх", тому що у нього "немає кишенькових ЗМІ та політиків", і що він не збирається "терпіти несправедливе ставлення до себе".

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