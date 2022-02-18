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Главные новости четверга и ночи: обстрел детского сада, разведданные США о России

Пятница, 18 февраля 2022, 08:00
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА НПУ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Оккупанты попали в детсад в Станице Луганской; разведданные США свидетельствуют, что Россия может инсценировать химическую атаку под чужим флагом – актуальные новости 17 февраля.

Об обстреле детского сада

В городе Станица Луганская один из вражеских снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.

Кремлевские пропагандисты обнародовали две противоположные информации об обстреле  – сначала написали, что обстрел инсценирован, позже – что это сделали Вооруженные силы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада  был "сфабрикованной операцией", направленной на дискредитацию украинского правительства.

О России

Как сообщили американские чиновники в WP, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был умышленным ухищрением, чтобы замаскировать свои истинные намерения – разведданные свидетельствуют, что РФ может под чужим флагом совершить химическую атаку.

Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

О других важных новостях

17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня - один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в настоящее время полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, которыми хотят заставить Украину отстреливаться.

Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, несмотря на то, что у него была действующая виза. В посольстве США считают выдворение дипломата шагом к эскалации и отметили, что этот шаг не останется без ответа.

В случае чрезвычайной ситуации весь транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом – в частности, метро будет перевозить пассажиров и служит укрытием.

Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях – но не сообщает, когда будет в Украине.

Украинская правда


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