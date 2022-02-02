Молодик, який пошкодив ханукію у Дніпрі, отримав рік позбавлення волі умовно

Суд у Дніпрі визнав винним молодика, який у центрі міста пошкодив символ юдейського свята ханукію, й присудив йому один рік позбавлення волі умовно.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд у Дніпрі.

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За даними представника єврейської громади Дніпра, директора об’єднання єврейських громад Дніпропетровського регіону Ігоря Романова, у залі суду юнак повністю визнав свою провину.

Пряма мова Романова: "Це покарання, яке передбачає стаття 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками), ми задоволені рішенням суду.

Це вже прецедент. Ідеться далеко не про хуліганство, бо в Україні немає людей, які, досягнувши 20-річного віку, не розуміють символіку тієї чи іншої конфесії, це вивчають у школі. Юнак повністю визнав свою провину, ще раз вибачився перед єврейською громадою і погодився з вироком".

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