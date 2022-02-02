Молодой человек, который повредил ханукию в Днепре, получил год лишения свободы условно

Суд в Днепре признал виновным молодого человека, который в центре города повредил символ иудейского праздника ханукию, и присудил ему один год лишения свободы условно.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Такое решение принял Шевченковский районный суд в Днепре.

По данным представителя еврейской общины Днепра, директора объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игоря Романова, в зале суда юноша полностью признал свою вину.

Прямая речь Романова: "Это наказание, которое предусматривает статья 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков), мы удовлетворены решением суда.

Это прецедент. Речь идет далеко не о хулиганстве, потому что в Украине нет людей, достигших 20-летнего возраста, не понимающих символику той или иной конфессии, это изучают в школе. Молодой человек полностью признал свою вину, еще раз извинился перед еврейской общиной и согласился с приговором".

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