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Молодой человек, который повредил ханукию в Днепре, получил год лишения свободы условно

Среда, 2 февраля 2022, 18:58
Молодой человек, который повредил ханукию в Днепре, получил год лишения свободы условно
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Суд в Днепре признал виновным молодого человека, который в центре города повредил символ иудейского праздника ханукию, и присудил ему один год лишения свободы условно.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Такое решение принял Шевченковский районный суд в Днепре.

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По данным представителя еврейской общины Днепра, директора объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игоря Романова, в зале суда юноша полностью признал свою вину.

Прямая речь Романова: "Это наказание, которое предусматривает статья 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков), мы удовлетворены решением суда.

Это прецедент. Речь идет далеко не о хулиганстве, потому что в Украине нет людей, достигших 20-летнего возраста, не понимающих символику той или иной конфессии, это изучают в школе. Молодой человек полностью признал свою вину, еще раз извинился перед еврейской общиной и согласился с приговором".

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Предыстория:

  • 29 ноября 2021 года около 5:55 на Европейской площади в центре Днепра группа неизвестных повалила на землю восьмиподсвечник - ханукию.
  • Правоохранители установили пятерых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
  • По данным представителя еврейской общины Днепра Романова, задержанные молодые люди были нетрезвы и, по их словам, даже не понимали, что это за светильник.

Темы: Днепрсуд
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