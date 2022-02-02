Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Молодой человек, который повредил ханукию в Днепре, получил год лишения свободы условно

Среда, 2 февраля 2022, 19:58
скрин-шот

Суд в Днепре признал виновным молодого человека, который в центре города повредил символ иудейского праздника ханукию, и присудил ему один год лишения свободы условно.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Такое решение принял Шевченковский районный суд в Днепре.

По данным представителя еврейской общины Днепра, директора объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игоря Романова, в зале суда юноша полностью признал свою вину.

Прямая речь Романова: "Это наказание, которое предусматривает статья 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков), мы удовлетворены решением суда.

Это прецедент. Речь идет далеко не о хулиганстве, потому что в Украине нет людей, достигших 20-летнего возраста, не понимающих символику той или иной конфессии, это изучают в школе. Молодой человек полностью признал свою вину, еще раз извинился перед еврейской общиной и согласился с приговором".

Предыстория:

  • 29 ноября 2021 года около 5:55 на Европейской площади в центре Днепра группа неизвестных повалила на землю восьмиподсвечник - ханукию.
  • Правоохранители установили пятерых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
  • По данным представителя еврейской общины Днепра Романова, задержанные молодые люди были нетрезвы и, по их словам, даже не понимали, что это за светильник.

Темы: Днепрсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Днепр
Расстрел в Днепре: у всех раненых положительная динамика – врач
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: в МВД обещают первые выводы уже через неделю
На вокзале в Днепре упала люстра, теперь проверят все вокзалы
Последние новости
17:17
За неделю действия указа отстранили более 7,5 тысяч непривитых сотрудников – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
15:49
Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский
Все новости...