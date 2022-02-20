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Головні новини суботи і ночі: списки Росії, Зеленський про ядерну зброю

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 07:00
Головні новини суботи і ночі: списки Росії, Зеленський про ядерну зброю
Зеленський, фото: ОПУ

Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні; Зеленський пригрозив відмовою від Будапештського меморандуму – актуальні новини 19 лютого і ночі.

Про списки Росії

Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

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Про заяву Зеленського

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки, а у разі, якщо переговори не відбудуться, Київ поставить під сумнів рішення щодо відмови від ядерної зброї.

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Теми: РосіяЗеленськийядерна зброя
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