Главные новости субботы и ночи: списки России, Зеленский о ядерном оружии

Россия составила списки тех, кого нужно арестовать или убить в Украине при вторжении; Зеленский пригрозил отказом от Будапештского меморандума – актуальные новости 19 февраля и ночи.

О списках России

Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать живущих в изгнании известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов.

О заявлении Зеленского

Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может развернуться "худший сценарий" российского вторжения.

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области у украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно от системы "Град".

В результате вражеских обстрелов на востоке Украины в субботу погиб военный ООС капитан Антон Сидоров.

Сотни эвакуированных жителей ОРДО всю ночь провели в холодных автобусах в Ростовской области, их до сих пор нигде не приняли.

Главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ о всеобщей мобилизации.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации на Донбассе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет в воскресенье заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Украине.