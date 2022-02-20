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Главные новости субботы и ночи: списки России, Зеленский о ядерном оружии

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 08:00
Зеленский, фото: ОПУ

Россия составила списки тех, кого нужно арестовать или убить в Украине при вторжении; Зеленский пригрозил отказом от Будапештского меморандума – актуальные новости 19 февраля и ночи.

О списках России

Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать живущих в изгнании известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов.

О заявлении Зеленского

Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

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Темы: РосcияЗеленскийядерное оружие


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