Трухін не збирається складати мандат

Трухін (ліворуч) із президентом Володимиром Зеленським (праворуч) у Трускавці в жовтні 2021 року. Фото: Ельдар Сарахман, УП

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, якого виключили з партії, сказав журналістам, що не планує складати мандат, бо "ще не все виконав".

Джерело: медіа Bihus Info з посиланням на коментар Трухіна

Пряма мова Трухіна: "Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?".

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Деталі: Раніше Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія".

Трухін також прокоментував свої візити до Офісу президента, які неодноразово фіксували журналісти різних видань.

За його словами, він бере участь в обговореннях робочих груп народних депутатів та фахівців ОП стосовно деяких питань. він сказав, що на останній зустрічі такої робочої групи виникла ідея про виплату 1000 гривень усім громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

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Довідково: Трухіна обрали за мажоритарною системою в окрузі на Дніпропетровщині №40. Перелік причин, які дозволяють достроково позбавити нардепа повноважень, визначає стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата"

Депутата, обраного за мажоритарною системою, не можуть позбавити мандата за рішенням фракції, до складу якої він входить.

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