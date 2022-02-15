Трухін не збирається складати мандат
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, якого виключили з партії, сказав журналістам, що не планує складати мандат, бо "ще не все виконав".
Джерело: медіа Bihus Info з посиланням на коментар Трухіна
Пряма мова Трухіна: "Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?".
Деталі: Раніше Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія".
Трухін також прокоментував свої візити до Офісу президента, які неодноразово фіксували журналісти різних видань.
За його словами, він бере участь в обговореннях робочих груп народних депутатів та фахівців ОП стосовно деяких питань. він сказав, що на останній зустрічі такої робочої групи виникла ідея про виплату 1000 гривень усім громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Патрульний Сергій Петрик про поліцію зсередини, можливості Монастирського і сумку Трухіна
Довідково: Трухіна обрали за мажоритарною системою в окрузі на Дніпропетровщині №40. Перелік причин, які дозволяють достроково позбавити нардепа повноважень, визначає стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата"
Депутата, обраного за мажоритарною системою, не можуть позбавити мандата за рішенням фракції, до складу якої він входить.
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень від ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Голова партії Олена Шуляк заявила 9 лютого, що сподівається на "совість" Трухіна і що він складе мандат за власним бажанням.
- В Національному антикорупційному бюро вже провели перші слідчі дії стосовно можливої пропозиції хабаря Трухіним патрульному поліцейському, який прибув першим на місце події.