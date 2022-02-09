"Слуга народу" чекає, що Трухін самостійно складе мандат нардепа "по совісті"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що законодавчих підстав позбавити мандата народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна немає, тому в партії сподіваються, що він складе його "по совісті" самостійно.

Джерело: інтерв’ю Шуляк виданню "Радіо Свобода"

Пряма мова Шуляка: "Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати.

Залишаться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат".

Деталі: З огляду на таку ситуацію, що фракція не може позбавити мандата депутата, до якого "втратили довіру", Шуляк сподівається на те, що вдасться ухвалити законопроєкт про імперативний мандат.

Голова партії додала, що запитувала Трухіна на початку вересня 2021 року, чи був він за кермом автівки, яка спричинила ДТП із 6 постраждалими на Бориспільській трасі під Києвом. За її словами, нардеп запевнив її, що "чесно, не був за кермом".

Вона повторила, що Трухін уже не є ані членом партії, ані головою Полтавської організації партії.

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Довідково: Трухіна обрали за мажоритарною системою в окрузі на Дніпропетровщині №40. Перелік причин, які дозволяють достроково позбавити нардепа повноважень, визначає стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата"

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