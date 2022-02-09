"Слуга народу" чекає, що Трухін самостійно складе мандат нардепа "по совісті"
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що законодавчих підстав позбавити мандата народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна немає, тому в партії сподіваються, що він складе його "по совісті" самостійно.
Джерело: інтерв’ю Шуляк виданню "Радіо Свобода"
Пряма мова Шуляка: "Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати.
Залишаться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат".
Деталі: З огляду на таку ситуацію, що фракція не може позбавити мандата депутата, до якого "втратили довіру", Шуляк сподівається на те, що вдасться ухвалити законопроєкт про імперативний мандат.
Голова партії додала, що запитувала Трухіна на початку вересня 2021 року, чи був він за кермом автівки, яка спричинила ДТП із 6 постраждалими на Бориспільській трасі під Києвом. За її словами, нардеп запевнив її, що "чесно, не був за кермом".
Вона повторила, що Трухін уже не є ані членом партії, ані головою Полтавської організації партії.
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Довідково: Трухіна обрали за мажоритарною системою в окрузі на Дніпропетровщині №40. Перелік причин, які дозволяють достроково позбавити нардепа повноважень, визначає стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата"
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень від ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія". Крім того, він змінив свої свідчення і визнав, що намагався втекти з місця ДТП.
- На четвертий день після публікації розслідування УП, на резонанс через відео поліцейського відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він сказав, що після інциденту йому говорили про відсутність камери з натільної камери поліцейського, а також заперечив, що йому будь-хто телефонував щодо Трухіна.