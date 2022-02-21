Бойовики повідомляють про вибух в окупованому Луганську
Російські владні медіа повідомили, що буцімто в центрі Луганська вибухнула автівка біля "офісу" проросійських бойовиків так званого "ЛНР", через що дістав поранення очільник так званого "представництва ЛНР" у СЦКК.
Джерело: російське владне видання "РИА Новости" з посиланням на заяву бойовиків, російська державна агенція "ТАСС" з посиланням на заяву бойовиків
Деталі: Нібито стався вибух біля офісу представництва бойовиків у Спільному центрі контролю й координації режиму припинення вогню.
Як стверджують бойовики, вибухнула автівка на паркувальному майданчику біля офісу так званого "представництва "ЛНР" у СЦКК. Внаслідок вибуху травмувалися очільник структури бойовиків та водій.
Російські медіа оприлюднили інформацію про вибух майже одночасно.
Згодом близько 23:00 за Києвом бойовики почали оприлюднювати заяви, що нібито вибух був провокацією українських спецслужб. Вони розцінюють це як замах на представників своєї окупаційної адміністрації.
Передісторія:
- 18 лютого проросійські бойовики повідомили, що нібито в центрі Донецька пролунав потужний вибух. Згодом повідомили, що це вибухнуло персональне авто начальника так званої "народної міліції ДНР". Крім того, про подібний потужний вибух у Донецьку повідомляли в неділю 20 лютого. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 17 лютого, що Росія готує інсценовані провокації із застосуванням насилля проти власних громадян та жителів окупованих територій України, щоби звинуватити українску армію та мати привід для вторгнення.
- Російський президент Володимир Путін оперативно скликав 21 лютого засідання Ради безпеки РФ, на якому його члени – голови урядових відомств та армії – висловили привселюдно підтримку щодо можливого визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу. Міністр внутрішніх справ Росії запропонував Путіну визнати так звані "республіки" в межах Донецької та Луганської областей, а не наявних фактичних меж. Визнання незаконних формувань на окупованій території Донбасу фактично буде ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії.
- Увечері 21 лютого заплановано провести засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому планують обговорити плани захисту українських кордонів у разі спроби провокації та військової інтервенції з боку Росії, на тлі заяв про можливе визнання незаконних збройних формувань на окупованій території Донбасу.
- Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Формування бойовиків продовжують обстріли з важкої артилерії, зокрема в Новолуганському вбили 21 лютого цивільного мешканця.
- Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.