Бойовики повідомляють про вибух в окупованому Луганську

Російські владні медіа повідомили, що буцімто в центрі Луганська вибухнула автівка біля "офісу" проросійських бойовиків так званого "ЛНР", через що дістав поранення очільник так званого "представництва ЛНР" у СЦКК.

Джерело: російське владне видання "РИА Новости" з посиланням на заяву бойовиків, російська державна агенція "ТАСС" з посиланням на заяву бойовиків

Деталі: Нібито стався вибух біля офісу представництва бойовиків у Спільному центрі контролю й координації режиму припинення вогню.

Як стверджують бойовики, вибухнула автівка на паркувальному майданчику біля офісу так званого "представництва "ЛНР" у СЦКК. Внаслідок вибуху травмувалися очільник структури бойовиків та водій.

Російські медіа оприлюднили інформацію про вибух майже одночасно.

Згодом близько 23:00 за Києвом бойовики почали оприлюднювати заяви, що нібито вибух був провокацією українських спецслужб. Вони розцінюють це як замах на представників своєї окупаційної адміністрації.

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