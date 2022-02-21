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Украина требует созвать Совбез ООН из-за действий России

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 23:50
Украина требует созвать Совбез ООН из-за действий России
Заседание Совбеза ООН 17 февраля 2022 года в Нью-Йорке. Фото: getty images

Украина обратилась к Организации Объединенных Наций с требованием созвать Совет безопасности из-за признания Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Источник: twitter-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез".

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Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию. Вскоре очевидцы на Донбассе начали говорить об огромных колоннах российской военной техники и солдат, двигающихся в направлении линии столкновения с Вооруженными силами Украины.
  • Соединенные Штаты заявили, что вскоре президент США Джо Байден обнародует указ о введении санкций против всех лиц, причастных к так называемым "республикам" на Донбассе. В Британии также пообещали рассказать 22 февраля о деталях санкций против России из-за решения о "признании" так называемых "республик".
  • В Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций за "признание" незаконных формирований пророссийских боевиков в Донбассе. Глава Еврокомиссии Шарль Мишель заявил, что решение Путина является грубым нарушением международного права и Минских соглашений.
  • Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей. Формирование боевиков продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии, в частности в Новолуганском убили 21 февраля гражданского жителя. Вечером 21 февраля боевики заявили, что якобы в центре Луганска произошел мощный взрыв, в результате которого травмировались двое представителей оккупационной администрации.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, которые распространяются в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.

Темы: ООНМИДвойнаРосcия
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