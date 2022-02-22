Украина требует созвать Совбез ООН из-за действий России

Заседание Совбеза ООН 17 февраля 2022 года в Нью-Йорке. Фото: getty images

Украина обратилась к Организации Объединенных Наций с требованием созвать Совет безопасности из-за признания Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Источник: twitter-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез".

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