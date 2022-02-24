Це не вторгнення на схід, а повномасштабний напад – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Росія здійснює повномасштабний напад на Україну, а не вторгнення на схід.

Джерело: Кулеба в Twitter

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No, this is not a Russian invasion only in the east of Ukraine, but a full-scale attack from multiple directions.



No, the Ukrainian defense has not collapsed. Ukrainian army took the fight. Ukraine stands with both feet on the ground & continues to defend itself. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Дослівно: "Ні, це не вторгнення Росії тільки на схід України, а повномасштабний напад із декількох напрямків.

Ні, українська оборона не впала. Українська армія прийняла бій. Україна стоїть обома ногами на землі та продовжує захищатися".

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