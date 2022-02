Це не вторгнення на схід, а повномасштабний напад – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Росія здійснює повномасштабний напад на Україну, а не вторгнення на схід.

Джерело: Кулеба в Twitter

Latest update.



No, this is not a Russian invasion only in the east of Ukraine, but a full-scale attack from multiple directions.



No, the Ukrainian defense has not collapsed. Ukrainian army took the fight. Ukraine stands with both feet on the ground & continues to defend itself.