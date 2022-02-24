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Це не вторгнення на схід, а повномасштабний напад – Кулеба

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 12:32
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Росія здійснює повномасштабний напад на Україну, а не вторгнення на схід.

Джерело: Кулеба в Twitter

Дослівно: "Ні, це не вторгнення Росії тільки на схід України, а повномасштабний напад із декількох напрямків.

Ні, українська оборона не впала. Українська армія прийняла бій. Україна стоїть обома ногами на землі та продовжує захищатися".

Детально про напад Росії: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН

Теми: Кулеба ДмитровійнаРосія
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