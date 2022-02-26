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Зеленський вкотре звернувся до росіян: Припиняйте війну

Субота, 26 лютого 2022, 11:34
Зеленський вкотре звернувся до росіян: Припиняйте війну
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський укотре звернувся до російських громадян та службовців окупаційних військ РФ, щоби вони виступили проти війни та примусили Кремль припинити збройну агресію в Україні.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять ради чего их отправили в Украину. 

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Отправили в Украину умирать. Убивать других. Чем скорее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить – тем больше ваших людей останутся живыми.

Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию! Спасибо Леониду Парфёнову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе – ну, и тысячам. Тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит – звучит громко.

Просто остановите тех, кто лжет вам. Лжет нам. Лжет всему миру.

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Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире. В мире глобальном. В мире человечества".

Деталі: Крім того, Зеленський у зверненні запевнив, що українська армія мужньо й запекло боронить державу від нападу російських окупантів. Ситуацію в Києві повністю контролюють українські військові. 

Президент сказав, що українська армія переможе російських окупантів і закликав населення власноруч чинити опір російським окупантам на вулицях своїх міст або повідомляти про пересування військової техніки окупантів до української влади.

У зверненні Зеленський повідомив, що нагородив званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст поблизу Генічеська.

Зеленський закликав приїжджати до України всіх охочих долучитися до збройної відсічі російським окупантам. 

Передісторія: 

  • 25 лютого Зеленський звернувся до росіян і подякував за участь у протестах проти війни з Україною. Перед цим 24 лютого, у день початку російського вторгнення до України, Зеленський закликав росіян масово виходити на акції протесту та вимагати від влади припинити збройну агресію в Україні.
  • У ніч проти 24 лютого за лічені години до початку повномасштабної війни Путіна проти України, Зеленський записав звернення на понад 10 хвилин російською мовою. Він попередив росіян, що війна з Україною принесе багато горя і крові, але не зробить Росії краще.
  • У день початку війни, кілька тисяч росіян вийшли на центральні площі та вулиць міст. Найбільш людні колони демонстрантів увечері 24 лютого протестували на вулицях Москви та Санкт-Петербурга.
  • Раніше Служба безпеки оприлюднила відео допиту російського ОМОНівця, якого затримали під Києвом. Він розкаявся у своїй причетності до російського вторгнення в Україну і закликав російських військових скласти зброю.
  • Раніше понад пів мільйона росіян підписали петицію до Путіна з вимогою припинити війну з Україною.

Теми: РосіявійнаПутінакції
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