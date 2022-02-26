Зеленский ещё раз обратился к россиянам: Прекращайте войну
Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российским гражданам и военнослужащим оккупационных войск РФ, чтобы они выступили против войны и заставили Кремль прекратить вооруженную агрессию в Украине.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять ради чего их отправили в Украину.
Отправили в Украину умирать. Убивать других. Чем скорее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить – тем больше ваших людей останутся живыми.
Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию! Спасибо Леониду Парфёнову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе – ну, и тысячам. Тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит – звучит громко.
Просто остановите тех, кто лжет вам. Лжет нам. Лжет всему миру.
Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире. В мире глобальном. В мире человечества".
Детали: Кроме того, Зеленский в обращении заверил, что украинская армия мужественно и ожесточенно защищает государство от нападения российских оккупантов. Ситуацию в Киеве полностью контролируют украинские военные.
Президент сказал, что украинская армия победит российских оккупантов и призвал население собственноручно сопротивляться российским военным на улицах своих городов или сообщать украинские власти о передвижении военной техники оккупантов .
В обращении Зеленский сообщил, что наградил званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост близ Геническа.
Зеленский призвал приезжать в Украину всех желающих присоединиться к вооруженному отпору российским оккупантам.
Предыстория:
- 25 февраля Зеленский обратился к россиянам и поблагодарил за участие в протестах против войны с Украиной. Перед этим 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину, Зеленский призвал россиян массово выходить на акции протеста и требовать от власти прекратить вооруженную агрессию в Украине.
- В ночь на 24 февраля за считанные часы до начала полномасштабной войны Путина против Украины, Зеленский записал обращение на более чем 10 минут на русском языке. Он предупредил россиян, что война с Украиной принесет много горя и крови, но не сделает Россию лучше.
- В день начала войны несколько тысяч россиян вышли на центральные площади и улиц городов. Самые людные колонны демонстрантов вечером 24 февраля протестовали на улицах Москвы и Санкт-Петербурга.
- Ранее Служба безопасности опубликовала видео допроса российского ОМОНовца, задержанного под Киевом. Он раскаялся в своей причастности к российскому вторжению в Украину и призвал российских военных сложить оружие.
- Ранее более полумиллиона россиян подписали петицию Путину с требованием прекратить войну с Украиной.