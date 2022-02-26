Зеленский ещё раз обратился к россиянам: Прекращайте войну

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российским гражданам и военнослужащим оккупационных войск РФ, чтобы они выступили против войны и заставили Кремль прекратить вооруженную агрессию в Украине.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять ради чего их отправили в Украину.

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Отправили в Украину умирать. Убивать других. Чем скорее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить – тем больше ваших людей останутся живыми.

Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию! Спасибо Леониду Парфёнову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе – ну, и тысячам. Тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит – звучит громко.

Просто остановите тех, кто лжет вам. Лжет нам. Лжет всему миру.

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Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире. В мире глобальном. В мире человечества".

Детали: Кроме того, Зеленский в обращении заверил, что украинская армия мужественно и ожесточенно защищает государство от нападения российских оккупантов. Ситуацию в Киеве полностью контролируют украинские военные.

Президент сказал, что украинская армия победит российских оккупантов и призвал население собственноручно сопротивляться российским военным на улицах своих городов или сообщать украинские власти о передвижении военной техники оккупантов .

В обращении Зеленский сообщил, что наградил званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост близ Геническа.

Зеленский призвал приезжать в Украину всех желающих присоединиться к вооруженному отпору российским оккупантам.

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