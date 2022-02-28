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Головні новини неділі та ночі: ядерні війська Путіна, розмова Зеленського з Лукашенком

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 08:00
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Путін переводить ядерні війська в режим готовності; Зеленський поговорив із Лукашенком перед його можливим наступом - актуальні новини 27 лютого та ночі.

Про ядерні війська Путіна

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні у відповідь на погрози президента Росії Володимира Путіна заявили, що здатні "захистити себе, союзників і партнерів".

Про розмову Зеленського з Лукашенком

Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години ухвалить рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед його ймовірним вторгненням в Україну на стороні Росії.

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Теми: Путінядерна зброяЗеленськийЛукашенко
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