Головні новини неділі та ночі: ядерні війська Путіна, розмова Зеленського з Лукашенком

Путін переводить ядерні війська в режим готовності; Зеленський поговорив із Лукашенком перед його можливим наступом - актуальні новини 27 лютого та ночі.

Про ядерні війська Путіна

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні у відповідь на погрози президента Росії Володимира Путіна заявили, що здатні "захистити себе, союзників і партнерів".

Про розмову Зеленського з Лукашенком

Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години ухвалить рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед його ймовірним вторгненням в Україну на стороні Росії.

Про інші важливі новини

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було підірвано колону ворожої техніки на Херсонщині.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

У Миколаєві Національна гвардія України зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів АТБ, в яких переховувалися російсько-окупаційні військові.

Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українським військовим всю продукцію, підготовлену на експорт.

Ввечері 27 лютого президент України і прем’єр-міністр Британії провели телефонну розмову, під час якої Зеленський сказав Джонсону, що наступні 24 години будуть вирішальними для України.

28 лютого відбудеться відеоконференція лідерів США, ЄС, НАТО, Канади, Японії та ще шести європейських держав для обговорення ситуації в Україні.