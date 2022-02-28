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Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 08:00
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Путин переводит ядерные войска в режим готовности; Зеленский поговорил с Лукашенко перед возможным наступлением – актуальные новости 27 февраля и ночи.

О ядерных войсках Путина

Президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в особенный режим боевого дежурства.

В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров".

О разговоре Зеленского с Лукашенко

Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.

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Вечером 27 февраля президент Украины и премьер-министр Британии провели телефонный разговор, во время которого Зеленский сказал Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Темы: Путинядерное оружиеЗеленскийЛукашенко
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