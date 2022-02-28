Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Путин переводит ядерные войска в режим готовности; Зеленский поговорил с Лукашенко перед возможным наступлением – актуальные новости 27 февраля и ночи.

О ядерных войсках Путина

Президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в особенный режим боевого дежурства.

Реклама:

В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров".

О разговоре Зеленского с Лукашенко

Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.

О других важных новостях

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара была взорвана колонна вражеской техники в Херсонской области.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни", кум Путина Виктор Медведчук скрылся из-под ареста.

В Николаеве Национальная гвардия Украины остановила фуры с маркировкой сети супермаркетов АТБ, в которых скрывались российско-оккупационные военные.

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Вечером 27 февраля президент Украины и премьер-министр Британии провели телефонный разговор, во время которого Зеленский сказал Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Темы: Путинядерное оружиеЗеленскийЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: