Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко
Путин переводит ядерные войска в режим готовности; Зеленский поговорил с Лукашенко перед возможным наступлением – актуальные новости 27 февраля и ночи.
О ядерных войсках Путина
Президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в особенный режим боевого дежурства.
В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров".
О разговоре Зеленского с Лукашенко
Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.
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Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара была взорвана колонна вражеской техники в Херсонской области.
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В Николаеве Национальная гвардия Украины остановила фуры с маркировкой сети супермаркетов АТБ, в которых скрывались российско-оккупационные военные.
Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.
Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.
Вечером 27 февраля президент Украины и премьер-министр Британии провели телефонный разговор, во время которого Зеленский сказал Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.
28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.