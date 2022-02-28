Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко

Путин переводит ядерные войска в режим готовности; Зеленский поговорил с Лукашенко перед возможным наступлением – актуальные новости 27 февраля и ночи.

О ядерных войсках Путина

Президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в особенный режим боевого дежурства.

В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров".

О разговоре Зеленского с Лукашенко

Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.

О других важных новостях

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара была взорвана колонна вражеской техники в Херсонской области.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни", кум Путина Виктор Медведчук скрылся из-под ареста.

В Николаеве Национальная гвардия Украины остановила фуры с маркировкой сети супермаркетов АТБ, в которых скрывались российско-оккупационные военные.

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Вечером 27 февраля президент Украины и премьер-министр Британии провели телефонный разговор, во время которого Зеленский сказал Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.