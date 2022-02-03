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Держдеп підтвердив достовірність опублікованої відповіді США на вимоги Росії

Четвер, 3 лютого 2022, 08:56
Нед Прайс, фото Getty Images

Держдепартамент США підтвердив, що документи, які опублікувала іспанська газета El Pais, є справжньою письмовою відповіддю Вашингтона на пропозиції Москви щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми", - зазначив Прайс.

Він додав, що США не оприлюднювали ці документи, але тепер, коли вони стали публічними, "ми можемо підтвердити те, що ми завжди говорили: ми єдині з нашими союзниками по НАТО в нашій рішучості брати участь у відкритій, конструктивній, серйозній серії дипломатичних зобов'язань".

"Якщо Росія справді хоче домовитися про рішення, як вона стверджує, ці документи ясно показують, що шлях для цього є", - сказав Прайс.

Раніше видання El Pais опублікувала документи, які, за його словами, є відповіддю США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. 

Згідно з документами, США і НАТО не готові прийняти ключові вимоги Росії про нерозширення НАТО на схід і повернення військової інфраструктури Альянсу до кордонів 1997 року.

Водночас, вони готові обговорювати інші питання європейської безпеки з Росією, такі як збройний контроль.

Теми: СШАРосіяНАТОЗМІ
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