Киянин отримав рік умовно, бо у Facebook погрожував вбити суддю

Киянина засудили до одного року позбавлення волі умовно за погрози вбивством судді.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Деталі: Вирок виніс Дніпровський районний суд. Чоловік погрожував судді Деснянського районного суду через те, що вона винесла рішення у цивільній справі про стягнення з нього грошових коштів за позовом Київського міського центру зайнятості.

Дослівно: "Будучи не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва у соціальній мережі "Facebook" повідомлення зі змістом, які містили погрози вбивством вказаній судді.

У ході досудового розслідування під час обшуку житла чоловіка правоохоронці виявили техніку, з якої він відправляв повідомлення з погрозами. Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся".