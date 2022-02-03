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Країни східного флангу НАТО готують допомогу Україні за її запитом

Четвер, 3 лютого 2022, 14:10
Дмитро Кулеба. фото з його Facebook

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що у відповідь на запит  України готують рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України. 

Про це,  як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС України після участі міністра Дмитра Кулеби в міністерській зустрічі Бухарестської дев’ятки.

Бухарестська дев'ятка - це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. До її складу входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Відзначається, що на зустрічі Україна та її партнери скоординували кроки задля втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії, який включає політичний, економічний та безпековий виміри. 

"Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що на запит нашої держави готує рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України", - повідомили в МЗС.

Це була перша участь глави української дипломатії в заходах цього політичного та безпекового формату взаємодії держав-членів східного флангу НАТО.   

У зустрічі також взяв участь як спеціально запрошений гість міністр закордонних і європейських справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Як повідомлялося, Євросоюз планує швидко виділити Україні новий транш макрофінансової допомоги, якщо умови попереднього пакету макрофіну будуть виконані.

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Теми: НАТО
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