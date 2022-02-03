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Новини 3 лютого: голова МВС і скандал з Трухіним, завалене обрання керівника САП

Четвер, 3 лютого 2022, 21:25
Фото МВС

"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського; комісія втретє не затвердила керівника САП — актуальні новини 3 лютого.

Про МВС та скандал

Народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Денис Монастирський більше доби не реагує на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. За інформацією "Української правди", міністр бачив відповідні відеоматеріали ще у серпні-вересні 2021 року.

Позицію міністра спочатку обіцяли опублікувати на його сторінці у Facebook, проте станом на ранок 3 лютого ніякої нової інформації від Монастирського у соцмережі не з’явилося. Також у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента щодо звільнення директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про обрання голови САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу. Меморандум між Україною та МВФ передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

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Теми: МВСМонастирськийТрухінАнтикорупційна прокуратура
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