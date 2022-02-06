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Путіна попереджали, що Сі Цзіньпін при зустрічі не потисне йому руку

Неділя, 6 лютого 2022, 14:29
Владімір Путін та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні 4 лютого, фото Sputnik/AFP/Getty Images

Президент Росії Владімір Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін не потиснули один одному руки під час зустрічі 4 лютого. Керівник протоколу президента РФ повідомив, що Пекін попросив обійтися без рукостискання, пославшись на епідемію коронавірусу.

Джерело: керівник протоколу президента РФ Владислав Китаєв, якого цитує vesti.ru

Пряма мова Китаєва: "Ми не знайшли в цьому (у відмові Сі Цзіньпіна потискати руку Путіну – УП) нічого кримінального та погодилися на це. Президент знав про те, що не треба простягати руку до глави КНР".

Деталі: Російський чиновник попросив "не шукати політику" у такій позиції Китаю щодо Путіна і у зв'язку з цим нагадав про візит ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель до Москви у серпні 2021 року. Тоді її служба протоколу також виступила за виключення рукостискання із Путіним.

Владімір Путін та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні 4 лютого
Владімір Путін та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні 4 лютого
Скрин з відео

Зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна без рукостискань пройшла у п'ятницю:

Нагадаємо: У січні Сполучені Штати закликали Китай використати свій вплив на Росію, щоб не допустити нового вторгнення в Україну.

Теми: ПутінКитайРосіядипломатичні відносини
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