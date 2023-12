Путіна попереджали, що Сі Цзіньпін при зустрічі не потисне йому руку

Президент Росії Владімір Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін не потиснули один одному руки під час зустрічі 4 лютого. Керівник протоколу президента РФ повідомив, що Пекін попросив обійтися без рукостискання, пославшись на епідемію коронавірусу.

Джерело: керівник протоколу президента РФ Владислав Китаєв, якого цитує vesti.ru

Пряма мова Китаєва: "Ми не знайшли в цьому (у відмові Сі Цзіньпіна потискати руку Путіну – УП) нічого кримінального та погодилися на це. Президент знав про те, що не треба простягати руку до глави КНР".

Деталі: Російський чиновник попросив "не шукати політику" у такій позиції Китаю щодо Путіна і у зв'язку з цим нагадав про візит ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель до Москви у серпні 2021 року. Тоді її служба протоколу також виступила за виключення рукостискання із Путіним.

Зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна без рукостискань пройшла у п'ятницю:

Russia signed 30-year contract to supply gas to China via new pipeline boosting 🇨🇳-🇷🇺 energy alliance amid strained ties with the West. Chinese President Xi Jinping and Russian President Putin called on west to abandon ‘cold war ideology’ in talks ahead of #Beijing2022 pic.twitter.com/TJUQ4EuJBb