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НАТО обмірковує довгострокову військову присутність у Східній Європі - генсек

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:38
Генсек Нато Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розглядаємо довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності у східній частині альянсу. Остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене, але зараз усередині НАТО йде процес", - сказав Столтенберг.

Міністри оборони країн НАТО можуть обговорити це питання на зустрічі 16-17 лютого.

Генсек зазначив, що Росія розгорнула понад 100 000 військовослужбовців неподалік кордонів з Україною, а також планує розмістити в Білорусі близько 30 000 військовослужбовців на час навчань.

"Найбільше військове нарощування там із часів холодної війни. Ці розгортання необґрунтовані, непрозорі та дуже близькі до кордонів НАТО. Крім того, Росія перенесла свої щорічні навчання ядерних сил на цей місяць. І ми вже бачили, як Росія використовувала військові навчання для прикриття агресивних дій", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Росія хоче, щоб НАТО було менше біля її кордонів, але своїми діями вона отримує протилежне.

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"Наші розгортання мають оборонний та пропорційний характер. Вони надсилають чіткий сигнал: НАТО зробить все необхідне для захисту та захисту всіх союзників. Водночас діалог із Росією ще важливіший для пошуку політичного рішення. Ми готові вислухати їх побоювання,...але НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів", - підкреслив генсек.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність провести зустріч Україна-НАТО на рівні глав країн.

Теми: НАТОарміяРосія
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