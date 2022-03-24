Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 23:05
фото спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Російські окупанти пограбували квартиру вбитої 2018 року активістки Катерини Гандзюк у Херсоні.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Пряма мова батька Гандзюк Віктора: "Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності".

Деталі: Зазначається, що окупанти виламали двері "іменем Російської Федерації".

Обшуки в помешканні тривали більше 3 годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами.

 

Читайте також: Безкарність вбиває. Ким була і за що боролась Катя Гандзюк

Передісторія:

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками, а 4 листопада того ж року померла в лікарні після багатьох операцій.
  • У червні 2019 року суд виніс вироки 5 виконавцям нападу, які пішли на угоду зі слідством.
  • У березні 2020 року до України екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу. Суд взяв його під варту.
  • У квітні 2020 року в ході розслідування СБУ встановили, що замовником злочину був Владислав Мангер, колишній голова Херсонської обласної ради. У червні його взяли під варту.
  • Із приходом Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора, вона усунула колишнього прокурора Віктора Трепака в справі нападу на Гандзюк. Батько Гандзюк назвав це "ганьбою".

Теми: Херсоннапад на ГандзюкРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Десятки громад перейшли до ПЦУ

відеоБосфор закривали через міну - імовірно одну з тих, якими РФ замінувала Чорне моря

Мер Чернігова: Місто рознесене вщент, залишилося менше половини жителів

У Криму мобілізують на війну, чоловіки виїжджають з півострова – звіт

У Києві та в області скасували анонсовану півторадобову комендантську годину

Україна та США створили формат спільних переговорів МЗС та Міноборони

Усі новини...
Херсон
У Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України
“Навіть якщо треба депортувати пів міста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ
В окупованому Херсоні пускають маршрутки та відновлять торгівлю
Останні новини
16:54
Третина мільйона українців залишається без газу
16:53
У Львові - вибухи. Триває повітряна тривога
16:49
фотоКиївщина: росіяни обстріляли Боярку, серед поранених є дитина
16:47
На Київщині запустили чат-бот для пошуку зниклих людей
16:39
Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в РФ після блокувань
16:36
У Росії еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію – Подоляк
16:27
Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки – поради
16:25
Кулеба обережно анонсував домовленість зі США про протиракетну оборону
16:06
Raiffeisen Bank розглядає можливий вихід з РФ
15:58
Університет в Тайвані пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України
Усі новини...