Окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні
Четвер, 24 березня 2022, 22:05
Російські окупанти пограбували квартиру вбитої 2018 року активістки Катерини Гандзюк у Херсоні.
Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Пряма мова батька Гандзюк Віктора: "Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності".
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Деталі: Зазначається, що окупанти виламали двері "іменем Російської Федерації".
Обшуки в помешканні тривали більше 3 годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками, а 4 листопада того ж року померла в лікарні після багатьох операцій.
- У червні 2019 року суд виніс вироки 5 виконавцям нападу, які пішли на угоду зі слідством.
- У березні 2020 року до України екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу. Суд взяв його під варту.
- У квітні 2020 року в ході розслідування СБУ встановили, що замовником злочину був Владислав Мангер, колишній голова Херсонської обласної ради. У червні його взяли під варту.
- Із приходом Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора, вона усунула колишнього прокурора Віктора Трепака в справі нападу на Гандзюк. Батько Гандзюк назвав це "ганьбою".