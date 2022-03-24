Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 22:05
Окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні
фото спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Російські окупанти пограбували квартиру вбитої 2018 року активістки Катерини Гандзюк у Херсоні.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Пряма мова батька Гандзюк Віктора: "Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що окупанти виламали двері "іменем Російської Федерації".

Обшуки в помешканні тривали більше 3 годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами.

 

Читайте також: Безкарність вбиває. Ким була і за що боролась Катя Гандзюк

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками, а 4 листопада того ж року померла в лікарні після багатьох операцій.
  • У червні 2019 року суд виніс вироки 5 виконавцям нападу, які пішли на угоду зі слідством.
  • У березні 2020 року до України екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу. Суд взяв його під варту.
  • У квітні 2020 року в ході розслідування СБУ встановили, що замовником злочину був Владислав Мангер, колишній голова Херсонської обласної ради. У червні його взяли під варту.
  • Із приходом Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора, вона усунула колишнього прокурора Віктора Трепака в справі нападу на Гандзюк. Батько Гандзюк назвав це "ганьбою".

Теми: Херсоннапад на ГандзюкРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: