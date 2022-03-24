Окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Російські окупанти пограбували квартиру вбитої 2018 року активістки Катерини Гандзюк у Херсоні.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Пряма мова батька Гандзюк Віктора: "Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності".

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Деталі: Зазначається, що окупанти виламали двері "іменем Російської Федерації".

Обшуки в помешканні тривали більше 3 годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами.

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