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Оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 23:05
фото сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Российские оккупанты ограбили квартиру убитой в 2018 году активистки Катерины Гандзюк в Херсоне.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Прямая речь отца Гандзюк Виктора: "Зашли 12 вооруженных лиц, соседи стали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать дверь, мол, это "объект, угрожающий российской государственности".

Детали: Отмечается, что оккупанты выломали дверь "именем Российской Федерации".

Обыски в доме продолжались более 3 часов. Свидетели рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.

 

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Предыстория:

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  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а 4 ноября того же года скончалась в больнице после многих операций.
  • В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 исполнителям нападения, которые пошли на соглашение со следствием.
  • В марте 2020 года в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения. Суд заключил его под стражу.
  • В апреле 2020 года в ходе расследования СБУ выяснили, что заказчиком преступления был Владислав Мангер, бывший глава Херсонского областного совета. В июне его заключили под стражу.
  • С приходом Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора она устранила бывшего прокурора Виктора Трепака, курировавшего дело о нападении на Гандзюк. Отец Гандзюк назвал это "позором".

Темы: Херсоннападение на ГандзюкРосcия
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