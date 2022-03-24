Оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне

Российские оккупанты ограбили квартиру убитой в 2018 году активистки Катерины Гандзюк в Херсоне.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Прямая речь отца Гандзюк Виктора: "Зашли 12 вооруженных лиц, соседи стали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать дверь, мол, это "объект, угрожающий российской государственности".

Детали: Отмечается, что оккупанты выломали дверь "именем Российской Федерации".

Обыски в доме продолжались более 3 часов. Свидетели рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.

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