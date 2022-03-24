Оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне
Четверг, 24 марта 2022, 22:05
Российские оккупанты ограбили квартиру убитой в 2018 году активистки Катерины Гандзюк в Херсоне.
Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Прямая речь отца Гандзюк Виктора: "Зашли 12 вооруженных лиц, соседи стали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать дверь, мол, это "объект, угрожающий российской государственности".
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Детали: Отмечается, что оккупанты выломали дверь "именем Российской Федерации".
Обыски в доме продолжались более 3 часов. Свидетели рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а 4 ноября того же года скончалась в больнице после многих операций.
- В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 исполнителям нападения, которые пошли на соглашение со следствием.
- В марте 2020 года в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения. Суд заключил его под стражу.
- В апреле 2020 года в ходе расследования СБУ выяснили, что заказчиком преступления был Владислав Мангер, бывший глава Херсонского областного совета. В июне его заключили под стражу.
- С приходом Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора она устранила бывшего прокурора Виктора Трепака, курировавшего дело о нападении на Гандзюк. Отец Гандзюк назвал это "позором".