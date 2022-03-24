Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 22:05
Оккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне
фото сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Российские оккупанты ограбили квартиру убитой в 2018 году активистки Катерины Гандзюк в Херсоне.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Прямая речь отца Гандзюк Виктора: "Зашли 12 вооруженных лиц, соседи стали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать дверь, мол, это "объект, угрожающий российской государственности".

Реклама:

Детали: Отмечается, что оккупанты выломали дверь "именем Российской Федерации".

Обыски в доме продолжались более 3 часов. Свидетели рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.

 

Читайте также: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а 4 ноября того же года скончалась в больнице после многих операций.
  • В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 исполнителям нападения, которые пошли на соглашение со следствием.
  • В марте 2020 года в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения. Суд заключил его под стражу.
  • В апреле 2020 года в ходе расследования СБУ выяснили, что заказчиком преступления был Владислав Мангер, бывший глава Херсонского областного совета. В июне его заключили под стражу.
  • С приходом Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора она устранила бывшего прокурора Виктора Трепака, курировавшего дело о нападении на Гандзюк. Отец Гандзюк назвал это "позором".

Темы: Херсоннападение на ГандзюкРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: