Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету – ЗМІ

В окупованому російськими військами Мелітополі з суботи 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.

Джерело: мелітопольський сайт ria-m.tv

Дослівно: "Російські злочинці вирішили взяти жителів тимчасово окупованих Мелітополя, всього району та Бердянська в інформаційну блокаду".

Деталі: У Мелітополі з 16 години 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.

Містяни повідомляють, що у місті працюють російські оператори. Користуватися зв'язком можуть лише ті, хто має послугу "Лайфу".

Жителям нагадують, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє користувачам перемикатися між мобільними операторами та залишатися на зв'язку.

Підключитися до іншого оператора можна лише вручну.

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Для цього потрібно:

Вимкнути автоматичний вибір мережі у налаштуваннях смартфона. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) або LIFECELL. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу. Перевірити роботу дзвінків та SMS.

Оператори зазначають, що через підключення національного роумінгу збільшиться навантаження на мережі, тож деякі послуги можуть працювати з перебоями.

Використання національного роумінгу не вплине на вартість послуг.

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