Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету – ЗМІ
В окупованому російськими військами Мелітополі з суботи 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.
Джерело: мелітопольський сайт ria-m.tv
Дослівно: "Російські злочинці вирішили взяти жителів тимчасово окупованих Мелітополя, всього району та Бердянська в інформаційну блокаду".
Деталі: У Мелітополі з 16 години 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.
Містяни повідомляють, що у місті працюють російські оператори. Користуватися зв'язком можуть лише ті, хто має послугу "Лайфу".
Жителям нагадують, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє користувачам перемикатися між мобільними операторами та залишатися на зв'язку.
Підключитися до іншого оператора можна лише вручну.
Для цього потрібно:
- Вимкнути автоматичний вибір мережі у налаштуваннях смартфона.
- Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) або LIFECELL.
- Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
- Перевірити роботу дзвінків та SMS.
Оператори зазначають, що через підключення національного роумінгу збільшиться навантаження на мережі, тож деякі послуги можуть працювати з перебоями.
Використання національного роумінгу не вплине на вартість послуг.
Передісторія:
- Російські окупанти зайшли у Мелітополь на другий день війни, 25 лютого, і почали бої, аби захопити адмінбудівлі. 24 лютого обстріли зачепили житловий сектор поруч із Новим Мелітополем. Мелітопольці виходили на протести, доки їх не стали розганяти.
- 4 березня окупанти захопили телевежу Мелітополя і ввімкнули російські канали. 7 березня не лише телевежа Мелітополя, а й вежі радіозв'язку були під контролем російських військ.
- 11 березня окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
- 14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Федорова вивезли до окупованого Луганська. Влада запевнила, що українські правоохоронці вживають заходи щодо негайного звільнення Федорова з полону.
- 16 березня Івана Федорова звільнили з російського полону: його обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Іван Федоров розповів, що його возили 7 годин з мішком на голові та утримували в СІЗО.