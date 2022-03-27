Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 27 березня 2022, 14:30

В окупованому російськими військами Мелітополі з суботи 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.

Джерело: мелітопольський сайт ria-m.tv

Дослівно: "Російські злочинці вирішили взяти жителів тимчасово окупованих Мелітополя, всього району та Бердянська в інформаційну блокаду".

Реклама:

Деталі: У Мелітополі з 16 години 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.

Містяни повідомляють, що у місті працюють російські оператори. Користуватися зв'язком можуть лише ті, хто має послугу "Лайфу".

Жителям нагадують, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє користувачам перемикатися між мобільними операторами та залишатися на зв'язку.

ВІДЕО ДНЯ

Підключитися до іншого оператора можна лише вручну.

Для цього потрібно:

  1. Вимкнути автоматичний вибір мережі у налаштуваннях смартфона.
  2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) або LIFECELL.
  3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
  4. Перевірити роботу дзвінків та SMS.

Оператори зазначають, що через підключення національного роумінгу збільшиться навантаження на мережі, тож деякі послуги можуть працювати з перебоями.

Використання національного роумінгу не вплине на вартість послуг.

Передісторія:

  • Російські окупанти зайшли у Мелітополь на другий день війни, 25 лютого, і почали бої, аби захопити адмінбудівлі. 24 лютого обстріли зачепили житловий сектор поруч із Новим Мелітополем. Мелітопольці виходили на протести, доки їх не стали розганяти.
  • 4 березня окупанти захопили телевежу Мелітополя і ввімкнули російські канали. 7 березня не лише телевежа Мелітополя, а й вежі радіозв'язку були під контролем російських військ.
  • 11 березня окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Федорова вивезли до окупованого Луганська. Влада запевнила, що українські правоохоронці вживають заходи щодо негайного звільнення Федорова з полону.
  • 16 березня Івана Федорова звільнили з російського полону: його обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Іван Федоров розповів, що його возили 7 годин з мішком на голові та утримували в СІЗО.

Теми: Мелітопольмобільний зв'язокінтернетокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: