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Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 27 березня 2022, 14:30

В окупованому російськими військами Мелітополі з суботи 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.

Джерело: мелітопольський сайт ria-m.tv

Дослівно: "Російські злочинці вирішили взяти жителів тимчасово окупованих Мелітополя, всього району та Бердянська в інформаційну блокаду".

Деталі: У Мелітополі з 16 години 26 березня перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.

Містяни повідомляють, що у місті працюють російські оператори. Користуватися зв'язком можуть лише ті, хто має послугу "Лайфу".

Жителям нагадують, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє користувачам перемикатися між мобільними операторами та залишатися на зв'язку.

Підключитися до іншого оператора можна лише вручну.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього потрібно:

  1. Вимкнути автоматичний вибір мережі у налаштуваннях смартфона.
  2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) або LIFECELL.
  3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
  4. Перевірити роботу дзвінків та SMS.

Оператори зазначають, що через підключення національного роумінгу збільшиться навантаження на мережі, тож деякі послуги можуть працювати з перебоями.

Використання національного роумінгу не вплине на вартість послуг.

Передісторія:

  • Російські окупанти зайшли у Мелітополь на другий день війни, 25 лютого, і почали бої, аби захопити адмінбудівлі. 24 лютого обстріли зачепили житловий сектор поруч із Новим Мелітополем. Мелітопольці виходили на протести, доки їх не стали розганяти.
  • 4 березня окупанти захопили телевежу Мелітополя і ввімкнули російські канали. 7 березня не лише телевежа Мелітополя, а й вежі радіозв'язку були під контролем російських військ.
  • 11 березня окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Федорова вивезли до окупованого Луганська. Влада запевнила, що українські правоохоронці вживають заходи щодо негайного звільнення Федорова з полону.
  • 16 березня Івана Федорова звільнили з російського полону: його обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Іван Федоров розповів, що його возили 7 годин з мішком на голові та утримували в СІЗО.

Теми: Мелітопольмобільний зв'язокінтернетокупація
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