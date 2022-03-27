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Оккупанты отключили Мелитополь от украинской связи и интернета – СМИ

Елена РощинаВоскресенье, 27 марта 2022, 14:30

В оккупированном российскими войсками Мелитополе с субботы 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет. 

Источник: мелитопольский сайт ria-m.tv

Дословно: "Российские преступники решили взять жителей временно оккупированных Мелитополя, всего района и Бердянска в информационную блокаду".

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Детали: В Мелитополе с 16 часов 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет. 

Горожане сообщают, что в городе работают российские операторы. Пользоваться связью могут только те, у кого есть услуга "Лайфа".

Жителям напоминают, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий пользователям переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи.

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Подключиться к другому оператору можно только вручную.

Для этого нужно:

  1. Отключить автоматический выбор сети в настройках смартфона. 
  2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.
  3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
  4. Проверить работу звонков и SMS.

Операторы отмечают, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, поэтому некоторые услуги могут работать с перебоями.

Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг. 

Предыстория:

  • Российские оккупанты вошли в Мелитополь на второй день войны, 25 февраля, и начали бои, чтобы захватить админздания. 24 февраля обстрелы зацепили жилой сектор рядом с Новым Мелитополем. Мелитопольцы не раз выходили на протесты, пока их не стали разгонять.
  • 4 марта оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы. 7 марта не только телебашня Мелитополя, но и вышки радиосвязи были под контролем российских войск.
  • 11 марта оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
  • 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
  •  16 марта Ивана Федорова освободили из российского плена: его обменяли на 9 российских солдат-срочников. Иван Федоров рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО.

Темы: Мелитопольмобильная связьинтернетоккупация
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