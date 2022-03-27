Оккупанты отключили Мелитополь от украинской связи и интернета – СМИ

В оккупированном российскими войсками Мелитополе с субботы 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет.

Источник: мелитопольский сайт ria-m.tv

Дословно: "Российские преступники решили взять жителей временно оккупированных Мелитополя, всего района и Бердянска в информационную блокаду".

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Детали: В Мелитополе с 16 часов 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет.

Горожане сообщают, что в городе работают российские операторы. Пользоваться связью могут только те, у кого есть услуга "Лайфа".

Жителям напоминают, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий пользователям переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи.

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Подключиться к другому оператору можно только вручную.

Для этого нужно:

Отключить автоматический выбор сети в настройках смартфона. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть. Проверить работу звонков и SMS.

Операторы отмечают, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, поэтому некоторые услуги могут работать с перебоями.

Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг.

Предыстория: