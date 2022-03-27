Оккупанты отключили Мелитополь от украинской связи и интернета – СМИ
В оккупированном российскими войсками Мелитополе с субботы 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет.
Источник: мелитопольский сайт ria-m.tv
Дословно: "Российские преступники решили взять жителей временно оккупированных Мелитополя, всего района и Бердянска в информационную блокаду".
Детали: В Мелитополе с 16 часов 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет.
Горожане сообщают, что в городе работают российские операторы. Пользоваться связью могут только те, у кого есть услуга "Лайфа".
Жителям напоминают, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий пользователям переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи.
Подключиться к другому оператору можно только вручную.
Для этого нужно:
- Отключить автоматический выбор сети в настройках смартфона.
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверить работу звонков и SMS.
Операторы отмечают, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, поэтому некоторые услуги могут работать с перебоями.
Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг.
Предыстория:
- Российские оккупанты вошли в Мелитополь на второй день войны, 25 февраля, и начали бои, чтобы захватить админздания. 24 февраля обстрелы зацепили жилой сектор рядом с Новым Мелитополем. Мелитопольцы не раз выходили на протесты, пока их не стали разгонять.
- 4 марта оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы. 7 марта не только телебашня Мелитополя, но и вышки радиосвязи были под контролем российских войск.
- 11 марта оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
- 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
- 16 марта Ивана Федорова освободили из российского плена: его обменяли на 9 российских солдат-срочников. Иван Федоров рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО.