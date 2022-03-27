Ми стоїмо рішуче на боці народу України – прем’єр Ізраїлю

Ізраїльський прем’єр-міністр Нафталі Бенет запевнив, що його уряд рішуче підтримує народ України в російсько-українській війні.

Джерело: CNN з коментарем Бенета

Пряма мова Бенета: "Щодо війни в Україні, Ізраїль рішуче стоїть на боці народу України, і ми збираємо продовжувати наші зусилля й допомогати зменшити страждання і закінчити кровопролиття.

І звісно, ми робимо все, що в наших силах, коли до нас звертаються докластися до припинення війни. Ми координуємо наші зусилля зі Сполученими Штатами та з нашими європейськими партнерами".

Деталі: Бенет розповів також про польовий шпиталь, оснащений сучасним обладнанням, який уряд Ізраїлю надіслав до України.

За його словами, ізраїльські медики в цьому шпиталі за цей час вилікували вже понад 500 поранених українців.

27 березня Бенет проводив офіційні перемовини з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом на Близькому Сході.

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