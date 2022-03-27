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Ми стоїмо рішуче на боці народу України – прем’єр Ізраїлю

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 15:54
Ми стоїмо рішуче на боці народу України – прем’єр Ізраїлю
Нафталі Бенет. Фото: getty images

Ізраїльський прем’єр-міністр Нафталі Бенет запевнив, що його уряд рішуче підтримує народ України в російсько-українській війні. 

Джерело: CNN з коментарем Бенета

Пряма мова Бенета: "Щодо війни в Україні, Ізраїль рішуче стоїть на боці народу України, і ми збираємо продовжувати наші зусилля й допомогати зменшити страждання і закінчити кровопролиття.

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І звісно, ми робимо все, що в наших силах, коли до нас звертаються докластися до припинення війни. Ми координуємо наші зусилля зі Сполученими Штатами та з нашими європейськими партнерами".

Деталі: Бенет розповів також про польовий шпиталь, оснащений сучасним обладнанням, який уряд Ізраїлю надіслав до України.

За його словами, ізраїльські медики в цьому шпиталі за цей час вилікували вже понад 500 поранених українців.

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27 березня Бенет проводив офіційні перемовини з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом на Близькому Сході.

Передісторія:

  • У нічному зверненні 27 березня президент Володимир Зеленський звернувся до світової єврейської громади з питанням, скільки ще злочинів російських окупантів проти меморіалів Голокосту та пам'яті єврейського народу вони зможуть терпіти. У своєму виступі перед депутатами Кнессету 20 березня президент Зеленський попросив ізраїльтян не ігнорувати, як Росія веде війну проти українців, вдаючись до риторики й тактики, які застосовували злочинці нацистського Райху проти євреїв у Другу світову війну.
  • 15 березня уряд Ізраїлю зупинив дію безвізу для українських громадян та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу, попри збільшення кількості вимушених переселенців з України закордоном.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що лідери Ізраїлю нібито взяли на себе роль посередника в досягненні миру між Україною та Росією. Зеленський казав, що готовий до особистих перемовин із Путіним в Єрусалимі.
  • На початку березня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет таємно приїжджав до Москви, де нібито проводив перемовини з Путіним щодо припинення війни. Після візиту до Москви Бенет зателефонував Зеленському, щоби нібито переконати його погодитися на вимоги Путіна в обмін на мир. Однак в Офісі президента заперечили, що ізраїльський прем'єр вдавався до пропозицій капітуляції. 

Теми: ІзраїльвійнаРосіяєвреї
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