Мы стоим решительно на стороне народа Украины – премьер Израиля

Израильский премьер-министр Нафтали Бенет заверил, что его правительство решительно поддерживает народ Украины в российско-украинской войне.

Источник: CNN с комментарием Бенета

Прямая речь Бенета: "Что касается войны в Украине, то Израиль решительно стоит на стороне народа Украины, и мы собираемся продолжать наши усилия и помогать уменьшить страдания и закончить кровопролитие.

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И, конечно, мы делаем все, что в наших силах, когда к нам обращаются приложить свои возможности к прекращению войны. Мы координируем наши усилия с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами".

Детали: Бенет рассказал также о полевом госпитале, оснащенном современным оборудованием, который правительство Израиля направило в Украину.

По его словам, израильские медики в этом госпитале за это время вылечили уже более 500 раненых украинцев.

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27 марта Беннет проводил официальные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом на Ближнем Востоке.

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