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Мы стоим решительно на стороне народа Украины – премьер Израиля

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 15:54
Мы стоим решительно на стороне народа Украины – премьер Израиля

Израильский премьер-министр Нафтали Бенет заверил, что его правительство решительно поддерживает народ Украины в российско-украинской войне.

Источник: CNN с комментарием Бенета

Прямая речь Бенета: "Что касается войны в Украине, то Израиль решительно стоит на стороне народа Украины, и мы собираемся продолжать наши усилия и помогать уменьшить страдания и закончить кровопролитие.

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И, конечно, мы делаем все, что в наших силах, когда к нам обращаются приложить свои возможности к прекращению войны. Мы координируем наши усилия с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами".

Детали: Бенет рассказал также о полевом госпитале, оснащенном современным оборудованием, который правительство Израиля направило в Украину.

По его словам, израильские медики в этом госпитале за это время вылечили уже более 500 раненых украинцев.

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27 марта Беннет проводил официальные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом на Ближнем Востоке.

Предыстория:

  • В ночном обращении 27 марта президент Владимир Зеленский обратился к мировой еврейской общине с вопросом, сколько еще преступлений российских оккупантов против мемориалов Холокоста и памяти еврейского народа они смогут терпеть. В своем выступлении перед депутатами Кнессета 20 марта президент Зеленский попросил израильтян не игнорировать, как Россия ведет войну против украинцев, прибегая к риторике и тактике, которые применяли преступники нацистского Райха против евреев во Вторую мировую войну.
  • 15 марта правительство Израиля приостановило действие безвиза для украинских граждан и ввело обязательную регистрацию через электронную систему мониторинга, несмотря на увеличение количества вынужденных переселенцев из Украины за рубежом.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что лидеры Израиля якобы взяли на себя роль посредника в достижении мира между Украиной и Россией. Зеленский говорил, что готов к личным переговорам с Путиным в Иерусалиме.
  • В начале марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тайно приезжал в Москву, где якобы проводил переговоры с Путиным о прекращении войны. После визита в Москву Бенет позвонил по телефону Зеленскому, чтобы якобы убедить его согласиться на требования Путина в обмен на мир. Однако в Офисе президента возразили, что израильский премьер не прибегал к предложениям капитуляции в сторону Зеленского.

Темы: ИзраильвойнаРосcияевреи
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