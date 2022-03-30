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Арахамія: Переговори не заважають військовим, але перемоги використовуємо

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 23:22
Давид Арахамія, фото з Facebook

Переговорний процес із Росією жодним чином не заважає роботі українських військових з відсічі агресії РФ.

Джерело: очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Ми з самого початку домовилися, що ми йдемо паралельно, щоб ми як перемовники ніяким чином не впливали на Збройні сили.

Але навпаки це працює: коли Збройні сили дають якісь великі результати, ми це використовуємо. Якщо, не дай боже, погані результати, ми просто кажемо: "Є армія, вона воює, а у нас з вами перемовини".

Тобто ми перемоги забираємо, а якщо є поразки, то просто їх не враховуємо".

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.
  • Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.
  • Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку

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