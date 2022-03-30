Арахамія: Переговори не заважають військовим, але перемоги використовуємо

Переговорний процес із Росією жодним чином не заважає роботі українських військових з відсічі агресії РФ.

Джерело: очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Ми з самого початку домовилися, що ми йдемо паралельно, щоб ми як перемовники ніяким чином не впливали на Збройні сили.

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Але навпаки це працює: коли Збройні сили дають якісь великі результати, ми це використовуємо. Якщо, не дай боже, погані результати, ми просто кажемо: "Є армія, вона воює, а у нас з вами перемовини".

Тобто ми перемоги забираємо, а якщо є поразки, то просто їх не враховуємо".

Передісторія: