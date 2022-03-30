Арахамия: Переговоры не мешают военным, но победы используем
Среда, 30 марта 2022, 23:22
Переговорный процесс с Россией никак не мешает работе украинских военных по отражению агрессии РФ.
Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам
Прямая речь: "Мы с самого начала договорились, что мы идем параллельно, чтобы мы как переговорщики никак не влияли на Вооруженные силы.
Но наоборот это работает: когда Вооруженные силы дают какие-то большие результаты, мы это используем. Если, не дай бог, плохие результаты, мы просто говорим: "Есть армия, она воюет, а у нас с вами переговоры".
То есть, мы победы забираем, а если есть поражения, то просто их не учитываем".
Предыстория:
- 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.
- Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах. Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.
- Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
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