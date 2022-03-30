Арахамия: Переговоры не мешают военным, но победы используем

Переговорный процесс с Россией никак не мешает работе украинских военных по отражению агрессии РФ.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам

Прямая речь: "Мы с самого начала договорились, что мы идем параллельно, чтобы мы как переговорщики никак не влияли на Вооруженные силы.

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Но наоборот это работает: когда Вооруженные силы дают какие-то большие результаты, мы это используем. Если, не дай бог, плохие результаты, мы просто говорим: "Есть армия, она воюет, а у нас с вами переговоры".

То есть, мы победы забираем, а если есть поражения, то просто их не учитываем".

Предыстория: