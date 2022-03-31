В Кремле поняли, что не захватят Киев и ищут "новую идеологию" — росСМИ

В Кремле поняли, что Киев захватить не получится и что России сложно будет выжить в условиях жестких западных санкций, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и к правительству РФ

Дословно: "К концу марта российское военное руководство окончательно смирилось с тем, что Киев не получится "взять малой кровью" — то есть силами, которые уже задействованы в "спецоперации"".

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Детали: Об этом "Медузе" заявили три источника, близких к администрации президента РФ, и два собеседника, близких к правительству.

По словам источников "Медузы", в первые дни вторжения и российские военные, и сам президент Владимир Путин считали, что война пройдет довольно легко, и не ожидали такого сопротивления с украинской стороны.

Еще в конце февраля близкий к АП собеседник "Медузы" был уверен, что одной из главных проблем для России станет не взятие крупных городов, а организация нормальной работы их "новых администраций". В том, что эти территории, в том числе Киев, будут завоеваны, он почти не сомневался.

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Однако уже в начале марта риторика источников "Медузы" во власти начала меняться. Сейчас же они считают наиболее "вероятным сценарием" взятие Россией под полный контроль исключительно Донбасса.

Именно неудачами на фронте пять источников издания объясняют смягчение российской позиции в ходе переговоров.

Кроме того, собеседники "Медузы" утверждают, что в конце марта правительственные чиновники показали Путину выкладки о состоянии российской экономики. Согласно этим документам, по выражению одного из источников, "хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет".

"[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, не ясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом", — перечисляет сложности близкий к федеральному кабинету министров источник "Медузы".

Сразу три источника, близких к АП, подчеркивают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше.

По словам одного из них, сейчас на президента "оказывают влияние разные группы и люди", а сам он "хотел бы посмотреть на подобие общественной дискуссии" о войне в Украине.

При этом в самой администрации президента теперь опасаются, что "возможное перемирие с Украиной ударит по рейтингу Путина".

"Граждане оказались перегреты пропагандой. Допустим, принимается решение остановиться на территории Донбасса. А что тогда с "нацистами"? Мы больше против них не воюем? Людям столько вдалбливали это слово, что я не представляю, как без потерь для рейтинга власти можно остановиться на Донбассе", — заявляет один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов.

Издание пишет, что с середины марта администрация президента РФ пытается с помощью социологических опросов выяснить, как россияне относятся к войне.

Собеседник "Медузы", знакомый с результатами этого исследования, отмечает, что до недавнего момента рейтинги Путина на фоне войны росли. Но что будет дальше — непонятно, и спровоцирует ли возможный "отказ" от взятия Киева протесты со стороны провластного электората — тоже.

По информации источников "Медузы", в АП прошло совещание, на котором обсуждались стратегии того, как объяснить россиянам возможные переговоры о мире с Украиной. Однако "действенных стратегий для объяснения не нашлось".

"В топку паровоза накидали столько угля, его сразу остановить не получится", — сказал, по информации "Медузы", на совещании один из политтехнологов.

Сложность, по оценке АП, заключается и в том, что некоторые российские пропагандисты вроде Владимира Соловьева открыто требуют продолжения войны. Другая часть пропагандистов "не понимает, как им сдать назад, чтобы не потерять лицо".

Два источника "Медузы", близких к АП, подчеркивают, что разочарование так называемой российской "патриотической общественности" может быть очень большим: "Условно, для них это как просмотр сериала со спойлером: в последней серии возьмут Киев. А тут в середине сериала какие-то переговоры — и уже, кажется, никакого Киева".

В связи с этим во внутриполитическом блоке готовятся к неизбежному падению рейтингов власти после окончания войны и усугубляющегося экономического кризиса. Особенно в крупнейших городах – в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным закрытых опросов АП, войну в этих городах сейчас поддерживают не больше половины жителей.

На этом фоне, по утверждению источников "Медузы", близкие к власти политтехнологи получили задание подумать о "новой идеологии для страны", о "какой-то новой национальной идее".

"В каком-то виде мир все равно будет, и люди будут задавать вопросы: а ради чего это было? Киев не взят, большинство санкций не сняты, жить при них плохо. Зачем все это терпеть? Эту пустоту надо будет заполнить, чтобы ее не заполнил кто-то еще", - сказал источник.

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