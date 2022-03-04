Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр енергетики США: Дії росіян на ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 05:16

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм закликала російську владу припинити військові дії біля Запорізької атомної електростанції, на якій через бої почалася пожежа.

Джерело: Twitter Гренхольм

Пряма мова: "Я щойно говорила з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу заводу є безрозсудними і повинні припинитися. .

Реклама:

Міністерство енергетики США активувало свою групу реагування на ядерні інциденти та спостерігає за подіями у консультаціях із Міністерством оборони США, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом. 

Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу закладу. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями, і реактори безпечно зупиняються".

Цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні електростанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків. 

Теми: СШАенергетикавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: