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Міністр енергетики США: Дії росіян на ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 06:16

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм закликала російську владу припинити військові дії біля Запорізької атомної електростанції, на якій через бої почалася пожежа.

Джерело: Twitter Гренхольм

Пряма мова: "Я щойно говорила з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу заводу є безрозсудними і повинні припинитися. .

Міністерство енергетики США активувало свою групу реагування на ядерні інциденти та спостерігає за подіями у консультаціях із Міністерством оборони США, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом. 

Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу закладу. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями, і реактори безпечно зупиняються".

Цьому передувало:

  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні електростанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків. 

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Теми: СШАенергетикавійнаРосія
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