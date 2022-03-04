Міністр енергетики США: Дії росіян на ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися
Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм закликала російську владу припинити військові дії біля Запорізької атомної електростанції, на якій через бої почалася пожежа.
Джерело: Twitter Гренхольм
Пряма мова: "Я щойно говорила з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу заводу є безрозсудними і повинні припинитися. .
Міністерство енергетики США активувало свою групу реагування на ядерні інциденти та спостерігає за подіями у консультаціях із Міністерством оборони США, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом.
Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу закладу. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями, і реактори безпечно зупиняються".
Цьому передувало:
- Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні електростанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
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