Міністр енергетики США: Дії росіян на ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм закликала російську владу припинити військові дії біля Запорізької атомної електростанції, на якій через бої почалася пожежа.

Джерело: Twitter Гренхольм

Пряма мова: "Я щойно говорила з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу заводу є безрозсудними і повинні припинитися. .

Міністерство енергетики США активувало свою групу реагування на ядерні інциденти та спостерігає за подіями у консультаціях із Міністерством оборони США, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом.

Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу закладу. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями, і реактори безпечно зупиняються".

Цьому передувало: