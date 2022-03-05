Бундесвер фіксує зростання кількості резервістів через вторгнення РФ

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) стверджують, що після вторгнення Росії в Україну до них звертається "зростаюча кількість резервістів".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Бундесверу

"Після початку загарбницької війни проти України все більша кількість резервістів зв'язується з різними відомствами Бундесверу, щоб запропонувати свою підтримку… Наразі конкретна вимога до Бундесверу ще не передбачена; з іншого боку, розвиток ситуації характеризується високою динамікою ", - йдеться на у повідомленні німецької армі..

Бундесвер також повідомив, що тепер на його сайті створені канали зв’язку для запитів.

Нагадаємо, Німеччина запровадила загальну військову службу в 1956 році, яку скасувала лише в 2011 року. Останні 10 років збройні сили Німеччини покладалися виключно на добровольців, хоча допускається відновлення призову у разі надзвичайної ситуації.

Російська агресія проти України вже викликала у Німеччині дискусію про доцільність повернення до загального призову, можливо – і для чоловіків, і для жінок.