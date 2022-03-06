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У Росії рекордна кількість затримань за 10 років – понад 4 тисячі

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 17:59
У Росії рекордна кількість затримань за 10 років – понад 4 тисячі
Затримання у Костромі. Фото Олексія Молоторенка з ТГ ОВД-Інфо

Станом на вечір 6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це більше, ніж на минулорічній акції 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: незалежний правозахисний медіапроєкт, присвячений політичним переслідуванням у Росії ОВД-Інфо

Дослівно ОВД-Інфо: "Станом на 19:40 (мск) 6 березня затримано вже понад 4359 людей у ​​56 містах".

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Деталі: ОВД-Інфо зазначає, що у кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж в опублікованих списках, оскільки проект публікує лише імена тих людей, про яких їм достовірно відомо, чиї імена вони можуть опублікувати.

Найбільше затриманих у Москві (принаймні 1629 затриманих), Санкт-Петербурзі (1173), Новосибірську (272), Єкатеринбурзі (215), Тюмені (124), Пермі (91).

Для довідки. На мітингах у Росії на підтримку Навального у січні 2021 року затримали понад 3400 людей. Це була рекордна кількість затриманих за останні 10 років.

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Що було раніше: 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників. У деявих містах російська поліція валила людей на землю та била ногами. 

Передісторія:

Теми: Росіямітингивійна
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