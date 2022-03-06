У Росії рекордна кількість затримань за 10 років – понад 4 тисячі
Станом на вечір 6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це більше, ніж на минулорічній акції 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: незалежний правозахисний медіапроєкт, присвячений політичним переслідуванням у Росії ОВД-Інфо
Дослівно ОВД-Інфо: "Станом на 19:40 (мск) 6 березня затримано вже понад 4359 людей у 56 містах".
Деталі: ОВД-Інфо зазначає, що у кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж в опублікованих списках, оскільки проект публікує лише імена тих людей, про яких їм достовірно відомо, чиї імена вони можуть опублікувати.
Найбільше затриманих у Москві (принаймні 1629 затриманих), Санкт-Петербурзі (1173), Новосибірську (272), Єкатеринбурзі (215), Тюмені (124), Пермі (91).
Для довідки. На мітингах у Росії на підтримку Навального у січні 2021 року затримали понад 3400 людей. Це була рекордна кількість затриманих за останні 10 років.
Що було раніше: 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників. У деявих містах російська поліція валила людей на землю та била ногами.
Передісторія:
- Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.
- Водночас Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.
- У Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.
- 4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube.
- 4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну.