Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Один з пілотів збитого над Харковом літака може ховатися в лісосмузі

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 20:43
ДИМ ВІД ЗБИТОГО ВИНИЩУВАЧА ЗА ХАРКОВОМ. ФОТО: ТРУХАNEWS

Один з двох пілотів збитого над Харковом ворожого літака міг уціліти та переховуватися у лісосмузі в районі Кулиничів.

Джерело: Суспільне.Харків із посиланням на Штаб оборони Харківщини

Дослівно: "За попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один з двох пілотів збитого над Харковом літака уцілів та може переховуватися у лісосмузі в районі Кулиничів.

У разі наявності інформації про місцеперебування пілота, місцевих просять негайно повідомляти силовикам. Тим, хто має зброю, — намагатися затримати самостійно".

Що передувало: Перед цим Штаб оборони Харківщини повідомив, що приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Літак упав в районі Кулиничів.

Повідомлялося, що один пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці.

Теми: Харківавіа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

відеоОкупанти заборонили мелітопольцям мітинги, ті відповіли традиційно: агресор - нах#й

Закрийте небо: Резніков звернувся до НАТО після атаки на Яворівський полігон

В результаті удару по Яворівському полігону загинули 9, постраждали 57 людей

Росіяни викрали мера Дніпрорудного: це вже вдруге у Запорізькій області 

виправлено В Україні відкриваються 10 гуманітарних коридорів

Усі новини...
Харків
Ворог поцілив у телевежу в Харкові: трансляцію обірвано
Над Харковом збили ворожий винищувач, але летять ще кілька
Футбольний клуб "Україна", або Чому так важливо зберігати спогади
Останні новини
13:06
фото, відео У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта
12:45
ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування
12:44
На Яворівському полігоні вже 35 загиблих
12:44
Президент Польщі: застосування Росією хімічної зброї може спричинити втручання НАТО
12:36
Шмигаль розповів, скільки газу залишилось у сховищах
12:32
відеоРосіяни виходять на акції проти війни з Україною, поліція - пакує
12:25
Путін сховав у Калінінграді свою яхту, що втекла з Гамбурга
12:24
Міськрада Мелітополя називає в.о мера від окупантів державною зрадницею
12:19
Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює роботу – НБУ
12:17
Російські окупанти за час війни вбили щонайменше 85 дітей
Усі новини...