Один з пілотів збитого над Харковом літака може ховатися в лісосмузі

Один з двох пілотів збитого над Харковом ворожого літака міг уціліти та переховуватися у лісосмузі в районі Кулиничів.

Джерело: Суспільне.Харків із посиланням на Штаб оборони Харківщини

Дослівно: "За попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один з двох пілотів збитого над Харковом літака уцілів та може переховуватися у лісосмузі в районі Кулиничів.

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У разі наявності інформації про місцеперебування пілота, місцевих просять негайно повідомляти силовикам. Тим, хто має зброю, — намагатися затримати самостійно".

Що передувало: Перед цим Штаб оборони Харківщини повідомив, що приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Літак упав в районі Кулиничів.

Повідомлялося, що один пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці.