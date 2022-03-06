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Один з пілотів збитого над Харковом літака може ховатися в лісосмузі

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 19:43
Один з пілотів збитого над Харковом літака може ховатися в лісосмузі
ДИМ ВІД ЗБИТОГО ВИНИЩУВАЧА ЗА ХАРКОВОМ. ФОТО: ТРУХАNEWS

Один з двох пілотів збитого над Харковом ворожого літака міг уціліти та переховуватися у лісосмузі в районі Кулиничів.

Джерело: Суспільне.Харків із посиланням на Штаб оборони Харківщини

Дослівно: "За попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один з двох пілотів збитого над Харковом літака уцілів та може переховуватися у лісосмузі в районі Кулиничів.

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У разі наявності інформації про місцеперебування пілота, місцевих просять негайно повідомляти силовикам. Тим, хто має зброю, — намагатися затримати самостійно".

Що передувало: Перед цим Штаб оборони Харківщини повідомив, що приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Літак упав в районі Кулиничів.

Повідомлялося, що один пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці.

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Теми: Харківавіа
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