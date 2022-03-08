Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Віцепрезидент Єврокомісії: Путін вдарить по НАТО в Балтії, якщо виграє в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 11:33

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вважає, що якщо президента РФ Владіміра Путіна не зупинити в Україні наступними його жертвами можуть стати Литва, Латвія та Естонія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Єврокомісар з питань торгівлі, який виріс у Радянському Союзі та спирається на свій досвід прем’єр-міністра Латвії, сказав, що ЄС повинен серйозно поставитися до російської загрози після багатьох років двозначної позиції з боку Брюсселя щодо Москви.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це не зупиниться на Україні. Очевидно, зараз Путін перебуває в якомусь агресивному воєнному настрої, і, на жаль, є ймовірність, що ця агресія триватиме в інших країнах", – сказав він.

На запитання, чи має він на увазі Молдову, Домбровскіс назвав країни Балтії: "Якщо ви подивитеся на ескалацію агресивної риторики Росії і навіть заяви, що стверджують, що Росія підтримує білоруські інтереси у доступі до Балтійського моря, і наростаючу антибалтійську риторику — у випадку України це також почалося з посилення антиукраїнської риторики".

Прогноз про те, що країни Балтії можуть бути наступними в полі зору Путіна після вторгнення в Україну, відображає рівень тривоги в деяких колах Європейської комісії щодо наступного кроку Путіна. Домбровскіс вже давно попереджає про загрозу з боку російського президента.

Визнаючи серйозну ядерну загрозу Росії, Домбровскіс застерігає від заспокоєння російського лідера.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Питання в тому, наскільки ми піддаємося цьому шантажу, бо його можна використовувати постійно проти всього. Путін продовжить свої агресивні війни, він завжди буде використовувати цей шантаж. Це уроки, які слід було засвоїти раніше. Умиротворення агресора не працює, і агресора потрібно зупинити всіма засобами" - наголосив він.

Теми: ПутінНАТОвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

Усі новини...
Путін
Зеленський: Я готовий до діалогу, але не до капітуляції
Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною – Пентагон
Путін заперечує, що відправить на війну до України строковиків та резервістів
Останні новини
00:57
ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили ворожу техніку і 150 загарбників – штаб
00:57
Байден: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами
00:43
Росія просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку – CNN
00:34
Підсумки дня для ППО: 4 ворожих вертольоти, літак і ракета
00:32
Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних
00:21
Україна захищає світ від голоду – МЗС
00:14
відеоУ Харкові після обстрілу спалахнула пожежа
00:13
Італія шукає заміну російському газу
00:08
За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну – генерал США
23:53
МВС відновлює адмінпослуги – видачу закордонних паспортів та прав
Усі новини...