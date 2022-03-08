Віцепрезидент Єврокомісії: Путін вдарить по НАТО в Балтії, якщо виграє в Україні

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вважає, що якщо президента РФ Владіміра Путіна не зупинити в Україні наступними його жертвами можуть стати Литва, Латвія та Естонія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Єврокомісар з питань торгівлі, який виріс у Радянському Союзі та спирається на свій досвід прем’єр-міністра Латвії, сказав, що ЄС повинен серйозно поставитися до російської загрози після багатьох років двозначної позиції з боку Брюсселя щодо Москви.

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"Якщо ми не підтримаємо Україну, це не зупиниться на Україні. Очевидно, зараз Путін перебуває в якомусь агресивному воєнному настрої, і, на жаль, є ймовірність, що ця агресія триватиме в інших країнах", – сказав він.

На запитання, чи має він на увазі Молдову, Домбровскіс назвав країни Балтії: "Якщо ви подивитеся на ескалацію агресивної риторики Росії і навіть заяви, що стверджують, що Росія підтримує білоруські інтереси у доступі до Балтійського моря, і наростаючу антибалтійську риторику — у випадку України це також почалося з посилення антиукраїнської риторики".

Прогноз про те, що країни Балтії можуть бути наступними в полі зору Путіна після вторгнення в Україну, відображає рівень тривоги в деяких колах Європейської комісії щодо наступного кроку Путіна. Домбровскіс вже давно попереджає про загрозу з боку російського президента.

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Визнаючи серйозну ядерну загрозу Росії, Домбровскіс застерігає від заспокоєння російського лідера.

"Питання в тому, наскільки ми піддаємося цьому шантажу, бо його можна використовувати постійно проти всього. Путін продовжить свої агресивні війни, він завжди буде використовувати цей шантаж. Це уроки, які слід було засвоїти раніше. Умиротворення агресора не працює, і агресора потрібно зупинити всіма засобами" - наголосив він.