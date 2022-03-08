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Британія готова підтримати Польщу, якщо та вирішить надати Україні літаки

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 11:37

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я підтримав би поляків і будь-який вибір, який вони зроблять", – сказав Воллес, додавши, що Сполучене Королівство не може запропонувати літаки, якими б могли користуватися українці.

"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вони зроблять, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести їх до прямої лінії вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь", - зазначив міністр.

Британія надала Україні оборонну зброю, а також іншу військову та гуманітарну допомогу.

Воллес заявив, що в середу зробить заяву в парламенті, в якій визначить, яку подальшу летальну та нелетальну допомогу надаватиме Британія, а також які заходи британський уряд закликатиме вжити інші країни.

Раніше офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що жодних рішень щодо передачі Україні бойових літаків поки що не прийнято.

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Теми: ПольщаУкраїнаавіаВелика Британія
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