Польща почне виробляти протитанкові комплекси Javelin

У Польщі вироблятимуть ракети для американських протитанкових комплексів (ПТРК) Javelin.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та Javelin Joint Venture (JJV) уклали угоду про виробництво ПТРК у Польщі. Відповідальність за реалізацію проєкту несе підприємство Mesko SA.

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За словами члена правління з питань розвитку Mesko SA Пшемислава Ковальчука, в Польщі розроблятимуть не пускову установку чи її компоненти, а ракети до цього комплексу.

"Основним підрядником буде завод Mesko, додатково, щодо деяких деталей, нас підтримають заводи та компанії Polish Armaments Group, які вже виробляють компоненти й беруть участь у ланцюжках постачання американських партнерів", – зазначив він.

Ковальчук запевнив, що ця угода не означає відмови від виробництва ракет Pirat в межах спільної польсько-української розробки. Він уточнив, що Pirat проходить процес сертифікації та має заповнити іншу прогалину на ринку, ніж Javelin.

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