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ЗАЕС: "фахівці Міноборони РФ" заявили, що радіаційний фон у нормі

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 08:37
ЗАЕС: фахівці Міноборони РФ заявили, що радіаційний фон у нормі
ЗАЕС, російський загарбник, скриншот

Капітан другого рангу російської армії, який не назвав свого імені, заявив, що радіаційний фон на захопленій в Україні Запорізькій АЕС – у нормі.

Джерело: відео РИА Новости у Telegram

Пряма мова: "Радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції є нормальним і контролюється фахівцями Міноборони Росії, повідомив журналістам підполковник російських збройних сил.

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На даний момент на Запорізькій атомній електростанції радіаційний фон у нормі: коливається від 0,08 до 0,12 мікрозіверт на годину при порозі в 0,3.

Персоналу та особовому складу у радіаційному відношенні нічого не загрожує. Персонал працює у штатному режимі".

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Цьому передувало: У ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа, яку українським рятувальникам все ж таки дозволили погасити.

Окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Персоналу дозволили працювати далі, а контакт керівництва АЕС із українським "Енергоатомом" перекрили.

Теми: ЗАЕСЗапоріжжяРосіявійна
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