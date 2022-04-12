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Затримання Медведчука: у Путіна відреагували на спецоперацію СБУ

Світлана КізіловаВівторок, 12 квітня 2022, 21:46
Віктор Медведчук, фото СБУ

У президента РФ Володимира Путіна з недовірою поставилися до інформації про затримання Віктора Медведчука. У Кремлі вважають, що такі дані ще потрібно "перевіряти".

Джерело: спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: Президент Володимир Зеленський 12 квітня повідомив про успішне проведення спецоперації із затримання Віктора Медведчука - народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума президента РФ.

Новину про затримання Медведчука Службою безпеки України глава держави проілюстрував відповідною фотографією.

Водночас у Путіна офіційно на це відреагували з недовірою й натякнули, що світлина зі схопленим Медведчуком може бути фейком.

Пряма мова Пєскова: "Фото з нібито затриманим Медведчуком потрібно перевіряти у зв'язку з великою кількістю фейків".

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Передісторія:

  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • Печерський районний суд у місті Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами.
  • 18 березня суд дозволив заочно заарештувати Медведчука.

Теми: МедведчукСБУПутінЗеленський
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