Затримання Медведчука: у Путіна відреагували на спецоперацію СБУ

У президента РФ Володимира Путіна з недовірою поставилися до інформації про затримання Віктора Медведчука. У Кремлі вважають, що такі дані ще потрібно "перевіряти".

Джерело: спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: Президент Володимир Зеленський 12 квітня повідомив про успішне проведення спецоперації із затримання Віктора Медведчука - народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума президента РФ.

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Новину про затримання Медведчука Службою безпеки України глава держави проілюстрував відповідною фотографією.

Водночас у Путіна офіційно на це відреагували з недовірою й натякнули, що світлина зі схопленим Медведчуком може бути фейком.

Пряма мова Пєскова: "Фото з нібито затриманим Медведчуком потрібно перевіряти у зв'язку з великою кількістю фейків".

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