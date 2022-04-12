Задержание Медведчука: у Путина отреагировали на спецоперацию СБУ
У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что данные еще нужно "проверить".
Источник: спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС
Детали: Президент Владимир Зеленский 12 апреля сообщил об успешном проведении спецоперации по задержанию Виктора Медведчука - народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума президента РФ.
Новость о задержании Медведчука Службой безопасности Украины глава государства проиллюстрировал соответствующей фотографией.
В то же время у Путина официально на это отреагировали с недоверием и намекнули, что фотография со схваченным Медведчуком может быть фейком.
Прямая речь Пескова: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".
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Предыстория:
- С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
- Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.
- За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами.
- 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.