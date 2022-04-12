Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержание Медведчука: у Путина отреагировали на спецоперацию СБУ

Светлана КизиловаВторник, 12 апреля 2022, 21:46
Виктор Медведчук, фото СБУ

У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что данные еще нужно "проверить".

Источник: спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Президент Владимир Зеленский 12 апреля сообщил об успешном проведении спецоперации по задержанию Виктора Медведчука - народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума президента РФ.

Новость о задержании Медведчука Службой безопасности Украины глава государства проиллюстрировал соответствующей фотографией.

В то же время у Путина официально на это отреагировали с недоверием и намекнули, что фотография со схваченным Медведчуком может быть фейком.

Прямая речь Пескова: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".

Читайте также: Беглец №1. В поисках Медведчука

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами.
  • 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.

Темы: МедведчукСБУПутинЗеленский
Главное сегодня

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Нагнетание усиливается: Россия заявила об "обстреле" со стороны Украины еще двух сел

Все новости...
Медведчук
СБУ поймала Медведчука
Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА
Самолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов
Последние новости
00:06
Зеленский отверг тезис об общих исторических корнях из РФ: "Какая вы Русь, вы – орда"
23:57
Пожарная часть стала домом. Как работают спасатели во время войны
23:51
Польша заказала в Британии новый ракетный комплекс
23:36
FlixBus восстанавливает украинские маршруты
23:26
Россияне разрушили почти 80% села Горенка
23:16
Франция готовится вернуть посольство в Киев
23:09
95% зданий в Мариуполе разрушены – Зеленский
22:54
Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул
22:45
Данилов: Ракетная программа при Зеленском не останавливалась ни дня
22:28
ФОТОСпикеры Сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Бучу, Ирпень и Бородянку
Все новости...