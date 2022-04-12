Задержание Медведчука: у Путина отреагировали на спецоперацию СБУ

У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что данные еще нужно "проверить".

Источник: спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Президент Владимир Зеленский 12 апреля сообщил об успешном проведении спецоперации по задержанию Виктора Медведчука - народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума президента РФ.

Новость о задержании Медведчука Службой безопасности Украины глава государства проиллюстрировал соответствующей фотографией.

В то же время у Путина официально на это отреагировали с недоверием и намекнули, что фотография со схваченным Медведчуком может быть фейком.

Прямая речь Пескова: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".

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