Провокації Росія готувала як привід для ракетних ударів по Києву – Єрмак
Середа, 13 квітня 2022, 21:06
Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що росіяни проводили провокації на кордоні та своїй території, щоби створити привід для ескалації та ракетних ударів по мирному населенню.
Джерело: telegram-канал Єрмака
Пряма мова Єрмака: "Власними провокаціями Росія готує привід для чергових погроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву.
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Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює.
Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти.
За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому".
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Передісторія:
- Російське військове керівництво 13 квітня оприлюднило погрози завдання ракетних ударів по Києву як відповідь на "диверсії" українців на території РФ. Вони цинічно додали, що "раніше утримувалися від такого".
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило 12 квітня, що росіяни планують првоести низку терактів на території РФ, аби звинуватити українців та виправдати жорстокість російської армії стосовно цивільного населення.
- Мер Києва Віталій Кличко вкотре заявив 13 квітня, що жителям столиці, які евакуювались з міста, поки що зарано повертатися. Військові пояснили місцевій владі, що росіяни ще можуть завдати ракетних ударів по Києву, а крім того на околицях столиці дуже багато мін і нерозірваних боєприпасів.
- Губернатор Курської області заявив 13 квітня, що українська армія буцімто обстріляла російських прикордонників. 1 квітня біля Бєлґорода в Росії вибухнула нафтобаза, нібито внаслідок повітряної атаки українських гелікоптерів. На початку квітня місцева влада Бєлґорода заявляла, що поблизу міста нібито впав "український снаряд".
- У низці прикордонних з Україною областей РФ підвищили рівень "терористичної загрози".