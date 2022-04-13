Провокації Росія готувала як привід для ракетних ударів по Києву – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що росіяни проводили провокації на кордоні та своїй території, щоби створити привід для ескалації та ракетних ударів по мирному населенню.

Джерело: telegram-канал Єрмака

Пряма мова Єрмака: "Власними провокаціями Росія готує привід для чергових погроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву.

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Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює.

Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти.

За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому".

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