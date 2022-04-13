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Провокации Россия готовила как повод для ракетных ударов по Киеву – Ермак

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 21:06
Провокации Россия готовила как повод для ракетных ударов по Киеву – Ермак
андрей ермак. фото: пресс-служба опу

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что россияне проводили провокации на границе и своей территории, чтобы создать повод для эскалации и ракетных ударов по мирному населению.

Источник: telegram-канал Ермака

Прямая речь Ермака: "Собственными провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву.

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Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает.

Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить.

За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем".

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Предыстория:

  • Российское военное руководство 13 апреля обнародовало угрозы нанесения ракетных ударов по Киеву как ответ на "диверсии" украинцев на территории РФ. Они цинично добавили, что "раньше воздерживались от такого".
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило 12 апреля, что россияне планируют провести ряд терактов на территории РФ, чтобы обвинить украинцев и оправдать жестокость российской армии в отношении гражданского населения.
  • Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз заявил 13 апреля, что жителям столицы, которые эвакуировались из города, пока рано возвращаться. Военные объяснили местным властям, что россияне еще могут нанести ракетные удары по Киеву, а кроме того в окрестностях столицы очень много мин и неразорванных боеприпасов.
  • Губернатор Курской области заявил 13 апреля, что украинская армия якобы обстреляла российских пограничников. 1 апреля возле Белгорода в России взорвалась нефтебаза, якобы в результате воздушной атаки украинских вертолетов. В начале апреля местные власти Белгорода заявляли, что вблизи города якобы упал "украинский снаряд".
  • В ряде приграничных с Украиной областей РФ повысили уровень "террористической угрозы".

Темы: Андрей ЕрмакРосcияобстрелОфис президента
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