Провокации Россия готовила как повод для ракетных ударов по Киеву – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что россияне проводили провокации на границе и своей территории, чтобы создать повод для эскалации и ракетных ударов по мирному населению.

Источник: telegram-канал Ермака

Прямая речь Ермака: "Собственными провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву.

Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает.

Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить.

За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем".

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