Провокации Россия готовила как повод для ракетных ударов по Киеву – Ермак
Среда, 13 апреля 2022, 21:06
Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что россияне проводили провокации на границе и своей территории, чтобы создать повод для эскалации и ракетных ударов по мирному населению.
Источник: telegram-канал Ермака
Прямая речь Ермака: "Собственными провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву.
Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает.
Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить.
За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем".
Предыстория:
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- Российское военное руководство 13 апреля обнародовало угрозы нанесения ракетных ударов по Киеву как ответ на "диверсии" украинцев на территории РФ. Они цинично добавили, что "раньше воздерживались от такого".
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило 12 апреля, что россияне планируют провести ряд терактов на территории РФ, чтобы обвинить украинцев и оправдать жестокость российской армии в отношении гражданского населения.
- Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз заявил 13 апреля, что жителям столицы, которые эвакуировались из города, пока рано возвращаться. Военные объяснили местным властям, что россияне еще могут нанести ракетные удары по Киеву, а кроме того в окрестностях столицы очень много мин и неразорванных боеприпасов.
- Губернатор Курской области заявил 13 апреля, что украинская армия якобы обстреляла российских пограничников. 1 апреля возле Белгорода в России взорвалась нефтебаза, якобы в результате воздушной атаки украинских вертолетов. В начале апреля местные власти Белгорода заявляли, что вблизи города якобы упал "украинский снаряд".
- В ряде приграничных с Украиной областей РФ повысили уровень "террористической угрозы".