У Міноборони наразі не прогнозують застосування Росією ядерної зброї

Українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки.

Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують".

Деталі: Водночас Мотузяник додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "в тому числі, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту".

"Станом на зараз ми не прогнозуємо цього", – повторив він.

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