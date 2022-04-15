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У Міноборони наразі не прогнозують застосування Росією ядерної зброї

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 16:24
У Міноборони наразі не прогнозують застосування Росією ядерної зброї
Олександр Мотузяник, скріншот відео

Українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки.

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Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують".

Деталі: Водночас Мотузяник додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "в тому числі, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту".

"Станом на зараз ми не прогнозуємо цього", – повторив він.

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  • Російський президент Володимир Путін 27 лютого наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності через недружні висловлювання й санкції Заходу.
  • 2 березня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що Третя світова війна стане ядерною та останньою війною. 24 березня посол РФ в ООН пригрозив вдатися до ядерної війни, якщо НАТО буде провокувати Росію.
  • Американська розвідка побоюється, що Росія вдасться до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні та внаслідок економічного тиску Заходу. За даними ЗМІ, влада США розробляє сценарії реагування в разі застосування ядерної зброї.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія блефує, погрожуючи світом ядерною зброєю. Однак він вважає, що Кремль може застосувати ядерну зброю тоді, коли буде відчувати свою безкарність і бачити слабкість Заходу, а не навпаки.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов спростовував інформацію про те, що росіяни готувалися до ядерного удару по Києву.
  • 14 квітня директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернз застеріг від несерйозного ставлення до погроз Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

Теми: ядерна зброяМіноборониРосіявійна
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