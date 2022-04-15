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В Минобороны пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 16:24
Александр Мотузяник, скриншот видео

Украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить против Украины ядерное оружие.

Источник: пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки.

Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, пока этого не подтверждают".

Детали: В то же время, Мотузяник добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, "в том числе, возможно, и к такому очень негативному прецеденту".

"По состоянию на данный момент мы не прогнозируем этого", – повторил он.

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Темы: ядерное оружиеМинобороныРосcиявойна
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