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В Минобороны пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 16:24
В Минобороны пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия
Александр Мотузяник, скриншот видео

Украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить против Украины ядерное оружие.

Источник: пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки.

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Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, пока этого не подтверждают".

Детали: В то же время, Мотузяник добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, "в том числе, возможно, и к такому очень негативному прецеденту".

"По состоянию на данный момент мы не прогнозируем этого", – повторил он.

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Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин 27 февраля приказал военным привести "силы стратегического сдерживания" с ядерными боеголовками в режим повышенной готовности из-за "недружественных" высказываний и санкций Запада.
  • 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Третья мировая война станет ядерной и последней войной. 24 марта посол РФ в ООН пригрозил прибегнуть к ядерной войне, если НАТО будет провоцировать Россию.
  • Американская разведка опасается, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. По данным СМИ, власти США разрабатывают сценарии реагирования в случае применения ядерного оружия.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Россия блефует, угрожая миром ядерным оружием. Однако он считает, что Кремль может применить ядерное оружие тогда, когда будет ощущать свою безнаказанность и видеть слабость Запада, а не наоборот.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов опровергал информацию о том, что россияне готовились к ядерному удару по Киеву.
  • 14 апреля директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс предостерег от несерьезного отношения к угрозам России применить тактическое ядерное оружие.

Темы: ядерное оружиеМинобороныРосcиявойна
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