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Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський

Севгіль Мусаєва, Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 17:22
Володимир Зеленсикй, фото Офісу президента

Договір щодо миру з Російською Федерацією міг би складатися з двох окремих документів, вважає президент України Володимир Зеленський. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Пряма мова: "Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією.

Я вважаю, це може бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із Росією. 

Москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань. Однак усі не зовсім бачать себе за одним столом із РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ – це інше питання. 

Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються".

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Деталі: Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Раніше Зеленський констатував, що різні країни готові надати різні гарантії та допомогу Україні, а також що вирішити всі питання з Росією одним "пакетом" домовленостей не вдасться.

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпеки, Криму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них. 
  • Голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.
  • Нова угода про гарантії безпеки мала б стати альтернативою вступу України до НАТО, проти якого так бореться Росія. 
  • CNN із посиланням на кілька джерел повідомляло, що США та їхні союзники навряд чи нададуть Україні ті гарантії безпеки, яких вона хоче, але розглядають, що саме можуть запропонувати Україні на випадок її відмови від курсу на інтеграцію в Північноатлантичний альянс.
  • Німеччина й Туреччина висловлювали готовність дати Україні гарантії безпеки. Велика Британія допускала можливість стати гарантом безпеки для України, але виключала взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Теми: ЗеленськийРосіявійнагарантії безпеки
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