Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження державними нагородами військовослужбовців 36-ої бригади морської піхоти, які захищають Маріуполь від російських загарбників.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Перед записом звернення я підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників.

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Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь.

Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.

Вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя, всієї нашої держави й народу України!"

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Деталі: У зверненні президент визнав, що ситуація в місті надзвичайно жорстка. Російські окупанти вивезли десятки тисяч маріупольців силоміць до Росії і їхня доля невідома.

Росіяни не хочуть ані провести обмін мирних мешканців на затриманого Віктора Медведчука, ані не погоджують коридори для евакуації. Зеленський сподівається, що це переконає світ назавжди не зв’язуватися та не мати справ з Росією, бо її не цікавить життя людей.

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