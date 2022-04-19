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Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 23:03
Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь
фото ілюстративне: пресслужба офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження державними нагородами військовослужбовців 36-ої бригади морської піхоти, які захищають Маріуполь від російських загарбників.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Перед записом звернення я підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників. 

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Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. 

Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.

Вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя, всієї нашої держави й народу України!"

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Деталі: У зверненні президент визнав, що ситуація в місті надзвичайно жорстка. Російські окупанти вивезли десятки тисяч маріупольців силоміць до Росії і їхня доля невідома.

Росіяни не хочуть ані провести обмін мирних мешканців на затриманого Віктора Медведчука, ані не погоджують коридори для евакуації. Зеленський сподівається, що це переконає світ назавжди не зв’язуватися та не мати справ з Росією, бо її не цікавить життя людей.

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Передісторія:

  • Третій день поспіль росіяни відмовились відкрити евакуаційні маршрути з Маріуполя.
  • Президент Володимир Зеленський сказав, що знищення росіянами захисників Маріуполя поставить крапку на будь-яких переговорних процесах із Росією.
  • Окупанти скидають надпотужні авіаційні бомби не лише на "Азовсталь", але й розстрілюють з артилерії та танків житлові масиви, куди пустили цивільних зібрати речі. Потужності заводу "Азовсталь" фактично знищені.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав світлини людей, які перебувають у бункерах на "Азовсталі", яка залишається під контролем українських захисників – серед них немовлята, неповнолітні діти та жінки.
  • 18 квітня затриманий народний депутат Віктор Медведчук, який є підозрюваним у справі про державну зраду, звернувся до російського президента Володимира Путіна, який є хрещеним батьком доньки Медведчука, та президента України Володимира Зеленського з пропозицією обміняти його на українських захисників та цивільних в Маріуполі. Українська влада висловила готовність до такого обміну, але в Кремлі вагаються.

Теми: МаріупольнагородиЗеленськийЗбройні сили
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