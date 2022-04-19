Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, защищающих Мариуполь от российских захватчиков.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Перед записью обращения я подписал уже традиционный указ о награждении наших защитников.

Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 229 – военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает Мариуполь.

Максимальная благодарность от всего украинского народа и 36-й бригаде, и "Азову", и 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, и пограничникам, и добровольцам "Правого сектора", и 555-му военному госпиталю, полицейским, терробороновцам.

Вечная слава каждому, кто встал на защиту Мариуполя, всего нашего государства и народа Украины!"

Детали: В обращении президент признал, что ситуация в городе очень жесткая. Российские оккупанты вывезли десятки тысяч мариупольцев насильно в Россию и их судьба неизвестна.

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Россияне не хотят ни провести обмен мирных жителей на задержанного Виктора Медведчука, ни согласовывают коридоры для эвакуации. Зеленский надеется, что это убедит мир навсегда не связываться и не иметь дело с Россией, потому что ее не интересует жизнь людей.

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