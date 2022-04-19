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Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 23:03
Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь
фото иллюстративное: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, защищающих Мариуполь от российских захватчиков.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Перед записью обращения я подписал уже традиционный указ о награждении наших защитников.

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Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 229 – военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает Мариуполь.

Максимальная благодарность от всего украинского народа и 36-й бригаде, и "Азову", и 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, и пограничникам, и добровольцам "Правого сектора", и 555-му военному госпиталю, полицейским, терробороновцам.

Вечная слава каждому, кто встал на защиту Мариуполя, всего нашего государства и народа Украины!"

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Детали: В обращении президент признал, что ситуация в городе очень жесткая. Российские оккупанты вывезли десятки тысяч мариупольцев насильно в Россию и их судьба неизвестна.

Россияне не хотят ни провести обмен мирных жителей на задержанного Виктора Медведчука, ни согласовывают коридоры для эвакуации. Зеленский надеется, что это убедит мир навсегда не связываться и не иметь дело с Россией, потому что ее не интересует жизнь людей.

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Предыстория:

  • Третий день россияне отказались открыть эвакуационные маршруты из Мариуполя.
  • Президент Владимир Зеленский сказал, что уничтожение россиянами защитников Мариуполя поставит точку на любых переговорных процессах с Россией.
  • Оккупанты сбрасывают сверхмощные авиационные бомбы не только на "Азовсталь", но и расстреливают из артиллерии и танков жилые массивы, куда пустили гражданских собрать вещи. Мощности завода "Азовсталь" фактически уничтожены.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал фотографии людей, которые находятся в бункерах на "Азовстали", которая остается под контролем украинских защитников - среди них младенцы, несовершеннолетние дети и женщины.
  • 18 апреля задержанный народный депутат Виктор Медведчук, подозреваемый в деле о государственной измене, обратился к российскому президенту Владимиру Путину, который является крестным отцом дочери Медведчука, и президентом Украины Владимиром Зеленским с предложением обменять его на украинских защитников и гражданских в Мариуполе. Украинские власти выразили готовность к идеи такого обмена, но в Кремле колеблются.

Темы: МариупольнаградыЗеленскийВооруженные силы
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