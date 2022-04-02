Зеленський про переговори щодо швидкого вступу України до ЄС: Конкретика є

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зустрівся в Києві.

Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика.

Говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є".

Що передувало: Раніше Метсола заявила, що Україна може розраховувати на підтримку ЄП на шляху отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.