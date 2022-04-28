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100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через тисячі трупів – мерія

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 14:23
100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через тисячі трупів – мерія
Знищений окупантами Маріуполь. Фото з Telegram міськради

Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через антисанітарію в окупованому росіянами місті.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Холера, дизентерія та кишкова паличка. Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію".

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Деталі: У мерії пояснили, що вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тому скоро в місті через відсутність водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії.

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
  • 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.
  • Головне управління розвідки Міноборони 25 квітня заявило, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу  "Азовсталь".
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • Полк "Азов" заявив, що за ніч 28 квітня російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

Теми: Маріупольвійна
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