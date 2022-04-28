100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через тисячі трупів – мерія
Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через антисанітарію в окупованому росіянами місті.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно міськрада: "Холера, дизентерія та кишкова паличка. Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію".
Деталі: У мерії пояснили, що вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тому скоро в місті через відсутність водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії.
Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація".
Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
- Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
- 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
- Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
- 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.
- Головне управління розвідки Міноборони 25 квітня заявило, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу "Азовсталь".
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
- Полк "Азов" заявив, що за ніч 28 квітня російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.