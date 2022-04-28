100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через тисячі трупів – мерія

Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через антисанітарію в окупованому росіянами місті.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Холера, дизентерія та кишкова паличка. Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію".

Деталі: У мерії пояснили, що вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тому скоро в місті через відсутність водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії.

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація".

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